Federico Rocca per www.vanityfair.it

noemi

Terza serata del Festival di Sanremo edizione numero 72. Ci sono tutti i 25 campioni in gara quest'anno a esibirsi all'Ariston, per una serata monstre magistralmente condotta dal solito sbrilluccicante Amadeus accompagnato da una superbamente rétro Drusilla Foer. Di look da commentare ne abbiamo? E di voti da dare? Pure, e li trovate tutti qui di seguito, più sotto.

A colpirci, in questa terza serata, innanzitutto il persistere sempre più deciso del rosa come new black per la compagine maschile del cast: se le donne snobbano il colore più romantico per antonomasia. gli uomini - da Sangiovanni ad AKA 7even - proprio non riescono a resistere al suo canto di sirene.

tananai

A far chiacchierare i bar - ci sembra di sentirli - sono però l'ombelico di Noemi - che cita senza tanti troppi giri di parole quello, epico, targato Anna Oxa 1986 - e la canottiera di Giovanni Truppi, ormai capo scult di questo Festival. E per un Achille Lauro che sceglie di non sconvolgere con outfit scenografici (delusi alcuni, rassicurati altri, sorpresi pochi, deliziati molti), ecco un'Elisa che prosegue con coerenza la sua strada lastricata di outfit total white, in dichiarato omaggio a quello che la vestì nel 2001, anno della sua vittoria.

Occhio però: in bianco era anche Mahmood, al fianco di un Blanco velato di seduttive trasparenze. Che il colore porta fortuna, questa volta, conceda i suoi favori al duetto da Brividi?

la rappresentante di lista

Amadeus in Gai Mattiolo

E niente, io alla 46esima giacca con strass dei suoi tre Festival non so più che scrivere.

Voto: 7

Giusy Ferreri in Philipp Plein

Attenzione, in Riviera si aggira un pericoloso maniaco feticista dotato di forbici.

Voto: 5/6

Highsnob in Zegna e Hu in Maison Margiela

Chiamato?

Voto: 5 1/2

michele bravi

Fabrizio Moro in Philipp Plein

Con le giacche scartate da Ama.

Voto: 5

Aka7even in StellaMcCartney

C'è rosa e rosa. Questo è dolce dolce.

Voto: 6 ½

Drusilla Foer

Tra Rita Levi Montalcini e Carmen Dell’Orefice. Superlike.

Voto: 7

irama

Dargen D’Amico in Federico Cina

Se devi farla, falla grossa.

Voto: 8

Massimo Ranieri in Versace

Il Boss delle Cerimonie è lì che fa cucù.

Irama in Givenchy

Nel gilet esche e lenze. Metti che c'hai un pomeriggio libero per la pesca al sarago del golfo…

Voto: 6 ++

Cesare Cremonini in Giorgio Armani

highsnob e hu

Ha ispirato più giacche questa scenografia di quante se ne potessero immaginare.

Voto: 7 1/2

Ditonellapiaga in Philosophy di Lorenzo Serafini e Rettore in Avaro Figlio

Nei panni dei Maneskin che vestono i Cugini di campagna che vestono gli Abba che al mercato mio padre comprò.

Voto: 6 1/2 (il look, ma l’insieme dieeesci!)

Rkomi in Etro

Capisco le precauzioni. Ma basta il gel igienizzante.

giusy ferreri

Voto: 7

Michele Bravi in Roberto Cavalli

La canzone cresce ascolto dopo ascolto.

Voto: 5 ½

Mahmood in Ann Demeulemeester e Blanco in Valentino

Complementari.

Voto: 7

Gianni Morandi in Giorgio Armani

Se non hai manco due strass sui revers sei un poraccio e ti mandato diretto a Castrocaro.

Voto: 7

rkomi

Tananai in The Nick

Tutto inzaccherato, chi non ci farebbe un giro di rodeo, su?

Voto: 6

Elisa in Valentino

Plié, relevé, pirouette!

Voto: 6/7

La Rappresentante di Lista in Moschino

Hanno messo a fuoco e fiamme l'Ariston.

emma

Voto: 8

Achille Lauro in Gucci

E adesso che non abbiamo di vestiti di cui parlare, di che parliamo?

Voto: 6

Anna Valle in Alberta Ferretti (e gioielli Crivelli)

Un vestito. Niente di più e niente di meno.

Voto: 6 +

Ana Mena in Emporio Armani

Ma beata gioventù.

Voto: 6

Matteo Romano in Emporio Armani

Una semplicità che fa quasi notizia.

Voto: 6—

elisa

Sangiovanni in Diesel

Un plagio di AKA 7even? O viceversa? O entrambi un plagio dello Svicolone?

Voto: 6

Yuman in Federico Cina

Poi uno si chiede a cosa servano gli stylist.

Voto: 5-

Emma in Gucci

Per lei è l'edizione dello spacco. Che non spacca (il pubblico).

Voto: 7

Giovanni Truppi

Almeno, ALMENO, che la canottiera sia stata lavata, stirata e profumata.

Voto: 5

dargen d’amico

Le Vibrazioni

Lasciatemi vibrare, con la chitarra in mano…

Voto: 6

Amadeus in Gai Mattiolo

Mai visto revers più interisti di questi.

Voto: 6

Noemi in Alberta Ferretti

Citazione? Omaggio? Copia? La Oxa del 1986 e il suo ormai mitologico ombelico non si possono non evocare.

matteo romano tananai achille lauro aka7even amadeus amadeus 3 drusilla foer 1 ana mena anna valle cesare cremonini cesare cremonini ditonellapiaga donatella rettore drusilla foer 4 drusilla foer 5 drusilla foer 8 drusilla foer 7 drusilla foer sangiovanni fabrizio moro yuman gianni morandi iva zanicchi giovanni truppi massimo ranieri le vibrazioni mahmood e blanco

Voto: 8