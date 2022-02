MA COME TI VESTI? SANREMO EDITION! SABRINONA FERILLI DIVINA. NOEMI SBRILLUCCICA, MA NON LUCCICA – RKOMI IN PIENO MOOD BONDAGE – ELISA DIRETTAMENTE DAL FESTIVAL DELLA FETA – IRAMA SI INCATENA SUL PALCO – LA RAPPRESENTANTE DI LISTA IN VERSIONE MARIA ANTONIETTA – EMMA PRONTA PER LA FESTA DI HALLOWEEN – ACHILLE LAURO: SE NON TI VESTI DA MORTADELLA QUEST’ANNO NON SEI NESSUNO – ORIETTA BERTI È IL PERFETTO PROMO DEL “CANTANTE MASCHERATO” - VIDEO

Federico Rocca per www.vanityfair.it

emma

E cinque. Ci siamo. Arrivati a sabato, alla serata finale del Festival di Sanremo edizione numero 72. Anche ieri sera hanno sfilato tutti i 25 campioni in gara - vincitori e vinti - di quest'anno: sul palco dell'Ariston si sono affrontati a colpi di canzoni (molte già diventate tormentoni), ma anche a colpi di look.

ditonellapiaga e rettore

I trend dell'anno, ormai, li abbiamo capiti: molto nero, molto bianco, anche abbinati tra di loro in un trionfo optical. Moltissimo rosa, ma per gli uomini, che sulle signore suona banale. Molta pelle e molti guanti… chissà, forse uno strascico della pandemia. Moltissimi sdoganamenti: la canottiera per lui, il pizzo per lui, le gonne per lui… insomma tutto quello che lui abbia voglia di indossare. Sbrilluccichii a piene mani per tutti, democratici come poche cose oggi al mondo. Poche le eccentricità, forse perché non esistono davvero più, non essendoci più un centro attorno al quale gravitare.

tananai

Amadeus in Gai Mattiolo

Io scommetterei che i brillantini ce li ha pure nelle mutande

Voto: 6/7

Matteo Romano in Emporio Armani

Il cipiglio è impiegatizio.

Voto: 6

Giusy Ferreri in Philipp Plein

Amadeus l’ha introdotta con un: “Elegantissima, elegantissima….”

Voto: chiedetelo ad Ama

yuman

Rkomi in Etro

Eh no. No no no. L’escalation prevedeva perizoma di pelle nera. E invece.

Voto: 5/6

Iva Zanicchi in Artemio Cabassi

Il poncho couture.

Voto: 6 ½

Sabrina Ferilli in N° 21 (e gioielli Pasquale Bruni)

amadeus

Si può dare di più. Molto ma molto di più.

Voto: 6

Massimo Ranieri in Versace

E beccateli due brillantini pure te

Voto: 7

AKA 7even in Stella McCartney

Blazer nero e maglia metal silver. Ricordatevi la combo…

Voto: 6 ½

Dargen D'Amico

Plagio clamoroso!

orietta berti

Voto: 6 ½

Noemi in Alberta Ferretti

A qualsiasi critica potrebbe risponderci “specchio riflesso”. E allora, a questo punto…

Voto: 7+

Fabrizio Moro in Philipp Plein

Non so giustificare il mio no. Ma resta un no.

Voto: 5 ½

Elisa in Valentino

In diretta dal Festival dell'Acropoli.

Voto: 6 ½

iva zanicchi

Irama in Givenchy

Ci vorrà dire che se non sale sul podio si incatena al palco?

Voto: 6

Michele Bravi in Roberto Cavalli

Prendi Zorro e cesellalo tutto.

Voto: 6---

La Rappresentante di Lista in Moschino

Maria Pretty Woman Antonietta.

Voto: 7

ana mena

Emma in Gucci

E col vestito, col vestito ciao ciao!

Voto: 9

Mahmood in Burberry e Blanco in Valentino

Sì, quella è una gonna. E va benissimo così.

Voto: 8+

Highsnob in Zegna e Hu

Ma puoi sgommare sopra un big in gara?

Voto: 5 ½ lui, 7 lei

giusy ferreri

Marco Mengoni e Filippo Scotti

Cose ben fatte.

Voto: 6/7

Sangiovanni in Diesel

Sono gli strass a unire le generazioni, altro che valori e ideali.

Voto: 6 ½

Gianni Morandi in Giorgio Armani

Io prendo quello che ha preso lui.

Voto: 8

Sabrina Ferilli in N°21 (e gioielli Pasquale Bruni)

Ammetto una certa delusione. Capita.

elisa

Voto: 6

Yuman

Se a perculare il look è anche Sabrina Ferilli che lo presenta, be' io faccio un passo indietro.

Voto: 4

DitonellaPiaga in Philosophy di Lorenzo Serafini e Rettore in Stefano De Lellis

Se Rettore cita se stessa, Ditonellapiaga cita Madame Curie.

Voto: 6 1/2

Achille Lauro in Gucci

la rappresentante di lista

In rosa. Ormai fai notizia se NON ci sei vestito.

Voto: 6/7

Ana Mena in Emporio Armani

Ancora qualche sera e sarebbe arrivata a un 7 pieno.

Voto: 6/7

Giovanni Truppi

Amadeus asserisce che “la canotta è elegantissima”. Meno male che è l’ultima serata, perché io adesso sento che devo cambiare lavoro.

Voto: 5

sabrina ferilli 1

Tananai in Dior Men

Con la giacchetta da sesso occasionale, quella che non devi manco sbottonare per togliertela.

Voto: 6 ½

Le Vibrazioni

Piuttosto che niente, di rosa si è fatto la chitarra.

Voto: 5/6

Orietta Berti

Un promo vivente a Il cantante mascherato.

dargen d'amico

Voto: fuori concorso

Marco Mengoni

Piace a tutti. Potrebbe non piacere a noi?

gianni morandi michele bravi achille lauro fabrizio moro mahmood e blanco marco mengoni e filippo scotti noemi matteo romano rkomi le vibrazioni aka 7even sabrina ferilli sangiovanni giovanni truppi highsnob e hu marco mengoni irama massimo ranieri

Voto: 6/7