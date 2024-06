MA DAVVERO UN PISELLO PUO’ ACCORCIARSI? - UN ARTICOLO DEL “SUN” SOSTIENE CHE L’ITALIA SIA IL PAESE DOVE LA LUNGHEZZA DEL PENE SI È RIDOTTA DI PIÙ AL MONDO MA BARBARA COSTA SMENTISCE: “UN PENE NON PUÒ RESTRINGERSI E DIMINUIRE IN LUNGHEZZA E/O LARGHEZZA SE NON IN CASI RARI, PARI A MALATTIE. RARE. TUTTI GLI ALTRI PENI SANI RIMANGONO UGUALI A LORO STESSI, E CHI SE LO VEDE…'DIVERSO', CE L’HA UGUALE A SEMPRE MA LO PERCEPISCE DIFFERENTE PURE PERCHÉ MAGARI AFFETTO DA DISMORFOFOBIA. CERTO, POI CI SONO GLI UOMINI CHE METTONO SU PANCIA CHE OGGETTIVAMENTE…”

MAMMA, MI SI È RISTRETTO IL PISELLO – L’ITALIA HA UN PRIMATO DEL CAZZO: È IL PAESE DOVE LA LUNGHEZZA DEL PENE SI È RIDOTTA DI PIÙ AL MONDO NEGLI ULTIMI DUE ANNI. TRA IL 2022 E IL 2024, LE DIMENSIONI MEDIE DEI VIRILI AUGELLI TRICOLORI SONO CALATE DI QUASI TRE CENTIMETRI, PASSANDO DA 15,3 A 12,5. UNA DEBACLE CLAMOROSA: QUALE SARÀ LA RAGIONE? SARÀ LEGATA ALLA STRETTA SULL'IMMIGRAZIONE VOLUTA DAL GOVERNO MELONI? – IL “FALLOMETRO” DEL “SUN”: AL PRIMO POSTO C’È IL SUDAN, SEGUITO DA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO. AL TERZO POSTO, A SORPRESA, NON C'È UN PAESE AFRICANO MA…

misure pene 3

Barbara Costa per Dagospia

Ma… si è rimpicciolito?!?! Sembra più piccolo… no, non sembra, lo è!!! Oddio, che gli è successo??? Guardiamo meglio… prima era migliore! Adesso… gli mancano due centimetri, belli pieni! Com’è possibile? Eppure… marò, mi si è ristretto il pisello!!!

misure pene 1

Se, caro lettore, ti ritrovi in questa situazione, stai tranquillo: è una tua impressione! Sei solo uno tra chissà quanti ma non pochi che vanno a scrivere su Google "mi si è rimpicciolito", presi dal terrore di ritrovarselo in qualche modo… diverso. Cari maschietti, animo: un pene non può restringersi e diminuire in lunghezza e/o larghezza se non in casi rari, pari a malattie. Rare.

misure pene 5

Tutto il resto è una ingannevole percezione, un vizio della mente che impugna chi se lo rimira e avvista anomalie reali solo nella sua psiche. E non sono io a dirlo, ma la medicina, i dottori del pene che in coro assicurano che un pene non può divenire più piccolo né di botto né a tappe, se non in caso di gravi lesioni, prostatectomie, o a causa di ultra-rare malformazioni presenti dalla nascita, o morbi quale ad esempio il morbo di Peyronie, dove il pene si curva e si accorcia per la formazione di placche lungo l’asta.

misure pene 14

Tutti gli altri peni sani rimangono uguali a sé stessi, e chi se lo vede… "diverso", ce l’ha uguale a sempre ma lo percepisce differente pure perché magari affetto da peni-sindromi psicologiche di dismorfofobia.

E poi ci sono gli uomini che mettono su pancia, e oggettivamente non se lo riescono a vedere come una volta, e gli sembra più piccolo solo perché gravato da adipe. In realtà, il loro amico misura come al solito. Né si accorcia in assenza di sesso, vieppiù autoerotico, né si allunga o si accorcia o altro se ci si s*ga con inesausto vigore. E anche un pene anziano, non si rimpicciolisce, ma muta di aspetto e in modo notevole, più correttamente si raggrinzisce, come e/o più il resto del corpo.

misure pene 4

Un pene anziano si scurisce, ed è meno allegro di prima. Sta qui il più grosso cambiamento: con l’età non cala il desiderio, ma si fa immane fatica ad alimentarlo nella pratica. Le erezioni sono più difficoltose comunque la e ti ci metti, influenzate dallo stato di salute individuale, e dai medicinali di cui si fa uso.

Un pene non cambia cioè diventa più grosso con uno stile di vita sano, né diventa più piccolo se ci si dà a gozzovigli di peggior sorta. Uno stile di vita non sano può influire – ma non sempre e non a tutti – su durata e qualità dell’erezione, e sul sapore dello sperma, ma non sulla grandezza di un pisello.

È inutile e assai dannoso sottoporlo a palestra personalizzata, a mirati esercizi ginnici, e a pen-osi sollevamento pesi. Un pene costretto a tali torture non aumenta bensì quasi di sicuro si stira. Né, per favore, si dia retta a manuali, e creme, pastiglie, pozioni, cerotti, e intrugli che online giurano di renderlo come Siffredi. Così non è, né mai sarà. Né si dia credito a integratori venduti su slogan "lo usano i pornoattori". È un falso.

misure pene 6

I pornoattori non usano un beato caz*o per aumentare il pene grosso che gli ha fatto mamma, l’unico integratore "intimo" nel porno è lo zinco, che rende lo sperma più bianco e più bello.

La "fissa" del pene grosso è una "fissa" degli uomini, creata dagli uomini, appioppata alle donne dagli uomini. Che una donna goda di più e meglio se "sfondata" da un super augello, è mito pen-oso. Formulato dagli uomini. Una donna orgasma da pazzi con chi sa il fatto suo col clitoride suo. E il clitoride non sta tanto in fondo, o almeno la "punta" poco dopo l’ingresso, e che ingorda vuole essere trastullata. Sicché, le angustie su come un pene dovrebbe essere, sono infondate. Non si ha un micropene perché è micro un pene sotto i 7 cm.

misure pene 7

Tutti gli altri, stanno nella media, ma quale media, ma chi la stabilisce, una media, e lo dice – se non il cervello tarato da una cultura fallocentrica che avete ideato e nutrito voi, ometti! – che un pene di cm tot, funziona peggio di una mazza?

Però, occhi a me: se è pericoloso optare per un allungamento del pene chirurgico – "miglioria" di 2-3 cm minata da rischi e contro indicazioni paurose – per la circonferenza, oggi si può approfittare del rimpolpo con il lipofilling, operazione estetica non definitiva, da ripetere a cadenza. Inoltre ci sono trattamenti estetici che lo ringiovaniscono ma a potenza ed erezione non lo ringalluzziscono.

