Traduzione dell'articolo di Eliza Loukou per https://www.the-sun.com/

Vi siete mai chiesti quali siano le dimensioni del vostro pene o delle vostre tette rispetto a quelle di altre persone in tutto il mondo? Alcuni ricercatori si sono presi la briga di scoprire in quale parte del mondo le persone hanno il membro e il seno più grandi, per soddisfare i più curiosi.

Gli esperti di salute di NowPatient hanno raccolto dati sulle dimensioni medie del pene in tutto il mondo, e ora rivelano i Paesi con i genitali più grandi e dove le dimensioni medie sono cresciute o diminuite nel corso degli anni.

Gli inglesi potrebbero non essere entusiasti della posizione del Regno Unito.

"Una parte del corpo di cui gli uomini possono preoccuparsi più di ogni altra è quella che viene vista raramente dalla maggior parte delle persone al mondo: il pene", ha dichiarato Rajive Patel, medico e responsabile della scoperta di nuovi farmaci.

"Alcune persone si preoccupano del proprio corpo o lo paragonano ad altri. Anche se ci si può preoccupare delle dimensioni o della forma del proprio corpo, è importante capire che i corpi di tutti sono diversi e belli a modo loro. Detto questo, volevamo scoprire quali sono i Paesi che hanno in media la taglia più grande".

Gli esperti di Patient hanno esaminato i dati della World Population Review sulle dimensioni medie del pene per paese per il 2024. Rajive ha fatto notare che gli studi hanno utilizzato dati autodichiarati, cioè gli uomini hanno dichiarato le dimensioni del proprio pene, quindi potrebbero averle gonfiate di uno o due centimetri.

Le ricerche suggeriscono che gli uomini tendono a falsificare le loro dimensioni reali, perché cercano di raggiungere standard irrealistici, quindi è meglio prendere queste medie con le pinze.

Gli uomini sudanesi sono ritenuti quelli con i peni più grandi al mondo, con una lunghezza media in erezione di 17,95 centimetri

Seguono i maschi della Repubblica Democratica del Congo (RDC), con una media di 17,93cm. L'Ecuador si è classificato al terzo posto, con una lunghezza media di 17,6cm, seguito da Repubblica del Congo (17,3cm), Ghana (17,29) e Nigeria (17). La Thailandia è stata ritenuta la nazione con le dimensioni medie del pene più piccole al mondo, con gli uomini che misurano 9,4cm da eretti. La Cambogia e il Nepal si sono classificati leggermente più in alto, con una media di 9,8 e 9,98cm

I britannici sono al 60° posto su 142 con una media di 14,3cm. Nonostante il Regno Unito sia piuttosto lontano dalla top 10 in questa divisione, si è comunque classificato al di sopra degli Stati Uniti (14,14 cm) e della Svizzera (14,25 cm).

Secondo i dati, le classifiche sono cambiate nel corso degli anni. Gli uomini venezuelani hanno registrato il maggiore aumento delle dimensioni, mentre gli italiani sono scesi nella classifica.

Tra il 2022 e il 2024, le dimensioni medie del pene in Venezuela sono aumentate di oltre il 27%. Nel 2022, la lunghezza media del pene eretto era di 13,33cm, che quest'anno è salita a 16,94cm. Anche se non così drastico, anche i britannici hanno registrato un aumento delle dimensioni medie del pene negli ultimi due anni, passando da 13,1cm a 14,3 centimetri.

In Italia, invece, le dimensioni medie del pene sono diminuite di quasi il 20% in due anni, passando da oltre 15,3 centimetri nel 2022 a 12,5 nel 2024.

NowPatient ha anche esaminato i dati relativi alle dimensioni medie del seno in tutto il mondo, che indicano con unità di misura che variano da AA a D. Le taglie medie più grandi tendono a trovarsi in Europa. Le donne norvegesi, per esempio, avevano una taglia media di C-D. Le britanniche si sono classificate piuttosto in alto in questa categoria, dato che la misura media della coppa del reggiseno è la C. Anche le donne statunitensi hanno riportato una taglia media del seno pari a C.

