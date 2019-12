MA KEVIN SPACEY È RIMASTO UN PO’ SUONATO DOPO IL #METOO E I 30 MASCHIETTI E MASCHIONI CHE LO HANNO ACCUSATO DI MOLESTIE? - VIDEO: È APPARSO DI NUOVO NEI PANNI DI FRANK UNDERWOOD (PANNI CHE NETFLIX GLI HA STRAPPATO) DAVANTI A UN CAMINO, A RACCONTARE L’ANNO APPENA TRASCORSO E PARLARE DEL FUTURO: ‘MI RIPROMETTO DI…’

Kevin Spacey torna a farsi vivo e di nuovo nel giorno della vigilia di Natale, esattamente come accaduto lo scorso anno, quando l'attore era ricomparso dopo mesi di silenzio proprio con un video pubblicato su Youtube, in cui interpretava di fatto il ruolo di Frank Underwwod, soppresso da House of Cards dopo l'emergere degli scandali sessuali legati all'attore.

Se quello dello scorso anno fu un video discusso e visualizzato da milioni di persone, anche quello del 2019 potrebbe far discutere, perché consolida una specie di tradizione. Anche quest'anno Spacey parla come fosse Frank Underwood, lo vediamo vicino ad un caminetto, mentre racconta l'anno che è appena trascorso e che lui definisce "abbastanza buono". L'attore si dice "grato di aver riottenuto la salute" – e qui è chiaro il riferimento ad Underwood e alla fine della sua esistenza in House of cards, prima di svelare alcuni cambiamenti per il futuro.

Il nuovo video di Kevin Spacey pubblicato su Youtube

Il discorso di Spacey è un continuo intreccio tra vita personale e quella riferita al personaggio interpretato nella serie prodotta da Netflix, ma nel messaggio di quest'anno appare meno risentito e animato da un maggiore spirito natalizio. L'attore, chiedendo a tutti di seguirlo in questa direzione, si ripromette di dare il proprio voto per avere più bontà in questo mondo e, a dispetto della natura subdola del personaggio di Underwood, specifica: "Sono serio da morire. E non è difficile, credetemi. La prossima volta che qualcuno fa qualcosa che non vi piace, potete attaccarlo. Oppure, potete resistere e fare qualcosa di inaspettato: ucciderlo con la gentilezza".

Sono trascorsi ormai due anni dallo scandalo sessuale che travolse Kevin Spacey, accusato di molestie sessuali da più persone. Serie di accuse che ha fatto sì l'attore venisse estromesso da tutti i progetti cui stava lavorando, da House of Cards al film sulla vita di Paul Getty, Tutti i soldi del mondo.

La vicenda giudiziaria di Kevin Spacey

Nel frattempo lo scorso luglio, con il ritiro della denuncia da parte di William Little, il 18enne che lo aveva accusato di molestie, sono decadute le accuse nell’unico processo penale a carico dell’attore, accusato da circa 30 uomini dopo l’esplosione dell’enorme vicenda mediatica legata all’onda #MeeToo. Tutte le altre denunce sono troppo datate per essere perseguite ed essere definite reati.

