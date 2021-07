19 lug 2021 15:06

MA MI FACCIA IL PIACERE – TRAVAGLIO: "IL FATTO QUOTIDIANO ERA SOPRA LE 100.000 COPIE E ORA È A 25.000" (ROBERTO D'AGOSTINO, VERITÀ, 17.7). IL FATTO ORA È A 58.000 COPIE VENDUTE GIORNALIERE, CON UN +47% IN UN ANNO: E DAGOSPIA?” – DAGO: ‘’I DATI ADS, MAGGIO 2021, DETTANO: 25.855 COPIE. MA NELLO STESSO TEMPO HO TORTO PERCHÉ NON HO SOTTOLINEATO CHE IL DATO RIGUARDA SOLO LE VENDITE IN EDICOLA. A CUI DEVONO ESSERE AGGIUNTE LE COPIE DIGITALI (25.334), PER UN TOTALE DI 52.527. INSOMMA, SIAMO SEMPRE LÌ: I FATTI NON ESISTONO MAI, I FATTI SONO LE PAROLE CON CUI VENGONO DESCRITTI. (PER QUANTO RIGUARDA IL MIO SITO, LO RIPETO: IN UN PAESE SERIO, DAGOSPIA NON ESISTEREBBE)