MA NON AVEVA RIFIUTATO? - TOMMASO ZORZI È IL NUOVO OPINIONISTA DELL’"ISOLA DEI FAMOSI" ACCANTO A IVA ZANICCHI ED ELETTA LAMBORGHINI (QUANDO NON SARÀ PIÙ POSITIVA AL COVID): POCHI GIORNI FA A “CHI” AVEVA DETTO DI AVER RIFIUTATO LA PROPOSTA PERCHÉ “AVEVA BISOGNO DI FERMARSI”. E POI? ZORZI HA SPOILERATO LA SUA PRESENZA AL REALITY SU TWITTER ED È STATO COSTRETTO A CANCELLARE IN FRETTA IL TWEET IN VISTA DELLA COMUNICAZIONE UFFICIALE – VIDEO ARCHEO-ZORZI: QUANDO BESTEMMIAVA AL SUPERMERCATO E COMPRAVA BIRRE DI MATTINA…

ARCHEO-ZORZI: BESTEMMIE AL SUPERMERCATO E BIRRA DI MATTINA

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

il tweet di tommaso zorzi sull'isola dei famosi

Rifiuto l’offerta e vado avanti. Anzi no, accetto. Il ‘pacco’ – no, non siamo ad Affari Tuoi – è di Tommaso Zorzi: nemmeno il tempo di spiegare i motivi del “no” al ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi che subito fa dietrofront e annuncia la sua presenza nel reality di Ilary Blasi, al via su Canale 5 lunedì 15 marzo.

“Sarò ufficialmente parte del team Isola con Ilary, Iva ed Elettra. Prevedo falsità“

tommaso zorzi

ha annunciato via social il fresco vincitore del Grande Fratello Vip. “Prevedo falsità” – scrive – e ne ha ‘ben donde’: giorni fa al settimanale Chi di Alfonso Signorini parlava così a proposito di un suo possibile impegno all’Isola:

“Mi è stato chiesto se avessi voglia di fare l’opinionista all’Isola dei Famosi e per questo ringrazio con tutto il cuore Mediaset e le persone che me l’hanno offerto. Ma fisicamente ho bisogno di fermarmi. Come tutti vengo da un lockdown e poi da quasi sei mesi chiuso nella Casa. Non sarei stato me stesso e forse avrei dato di meno al programma di llary Blasi, che stimo”.

tommaso zorzi 7

Del resto, poco male, visto che parlava anche dell’esistenza di un bellissimo progetto a lungo termine in Mediaset per lui. Che ne è stato del suo bisogno di fermarsi non è dato sapere così come nulla si sa di questo importante progetto; che ne sarà del suo impiego alla Daniele Bossari (pure lui, vinto il GF Vip, traslocò ad ‘opinare’ all’Isola) si vedrà. E il tweet in cui annuncia che sarà al fianco delle opinioniste Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini (quando non sarà più positiva al Covid) è stato rimosso. Ma perché tanta frenesia?

tommaso zorzi, birra e bestemmie 4

Zorzi sta preparando con Mediaset un programma online dedicato all’Isola dei Famosi. Un’esperienza non nuova, visto che già prima del GF aveva condotto un talk su Mediaset Play su La Pupa e il Secchione.

