MA PERCHE' ANCHE LE RIVISTE FEMMNILI CONTINUANO A INSISTERE SULL’ETA’ DELLE DONNE? – UNA LETTRICE SCRIVE, NATALIA ASPESI RISPONDE: "L’ETÀ NON DEVE ESSERE UNO SCOTTO DA PAGARE PER IL PROPRIO ASPETTO, MA UN DATO DI FATTO PRIVO DI MINACCE. ANCHE LA SCIENZA HA DECISO CHE LA VECCHIAIA COMINCIA A 75 ANNI.MA PERCHÉ DOBBIAMO CONSIDERARLA COME L'INIZIO IRRIMEDIABILE DI UNA FINE?" - IL CASO DELLA 50ENNE JENNIFER LOPEZ

Da il Venerdì-la Repubblica

JENNIFER LOPEZ E IL JUNGLE DRESS DI VERSACE 5

Mi chiedo: va bene, i quotidiani sono in mano agli uomini: ma i femminili? È possibile che siano proprio le donne a continuare a insistere sull' età delle donne? Scrivendone sempre come di miracolate, se non più ventenni hanno cosce sode e addirittura piacciono ancora ai maschi!

E magari, miracolo, ai maschi più giovani! A ogni compleanno di una ex modella, di una diva, viene ricordata la sua "tarda" età: ha 60 anni, ne ha 55, addirittura 50 (Jennifer Lopez) eppure è ancora umana. Mi sembra molto stupido, molto offensivo, soprattutto fuori dalla realtà. Io ho 53 anni, cerco di non ingrassare e vado dal parrucchiere, mi vesto senza eccessi.

JENNIFER LOPEZ E IL JUNGLE DRESS DI DONATELLA VERSACE

Nel mio studio, dove tutti conoscono la mia età, sono diventata simpaticamente invisibile; dovunque vada dove non la sanno, mi arrivano occhiate carine. Cioè non è l' aspetto a definire una donna, ma il numero dei suoi anni. Capisco perché le nostre bisnonne non ne avevano mai più di trenta sino almeno ai sessanta. (giada Fratoianni)

LA RISPOSTA DI NATALIA ASPESI

Il fatto che anche gli uomini comincino a contarsi gli anni tanto da travestirsi da ragazzi, anche in pensione, non può certo consolarci.

Come si sa anche la scienza ha deciso che la vecchiaia comincia a 75 anni. Per molte donne invece la paura di uscire dalla giovinezza e di entrare non nella vecchiaia ma nella maturità, il periodo più bello e intenso della vita, inizia molto prima. E dico a una mia giovane amica: pensa che noia dirsi ogni giorno, per decenni «io sono vecchia». Io credo molto nella magia della natura che consente alle donne di meritare anni di giovinezza dopo la menopausa, anni di libertà e serenità fisica.

JENNIFER LOPEZ E IL JUNGLE DRESS DI VERSACE - IERI E OGGI

E una bellezza nuova, illuminata proprio dagli anni. Poi certo la vecchiaia arriva, e saremo in grado di accettarla, però al momento giusto, quello della natura, non della paura. L' età non deve essere uno scotto da pagare per il proprio aspetto, ma un dato di fatto privo di minacce. È giusto sapere quanti anni ha un uomo, o una donna, che diventa presidente della Banca mondiale o dell' Unione Europea, primo ministro o premio Nobel, perché la sua età ci rassicurerà sulla sua esperienza, sapienza, affidabilità: ma perché dobbiamo considerarla come l' inizio irrimediabile di una fine?

