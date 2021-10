MA PERCHÉ FACCHINETTI HA DIFFICOLTÀ A DIRE CHIARAMENTE SE C’ERA DROGA ALLA FESTA DOVE È STATO AGGREDITO DA CONOR MCGREGOR? ALLA DOMANDA SE L’ABUSO DI SOSTANZE POSSA AVER FATTO PERDERE LA BROCCA AL LOTTATORE IRLANDESE, IL CANTANTE RISPONDE IN MANIERA SIBILLINA, ANNUENDO: “OGNUNO PUÒ DEDURRE LA COSA CHE VUOLE. I FILMATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA VI RACCONTERANNO QUALCOSA DI MOLTO INTERESSANTE SU CHI È MCGREGOR…” - VIDEO

VIDEO: FRANCESCO FACCHINETTI INTERVISTATO DA "LE IENE" DOPO IL PUGNI DI CONOR MCGREGOR

francesco facchinetti intervistato da 'le iene" dopo il pugni di conor mcgregor 9

Dopo il pugno sferrato a Francesco Facchinetti in pieno volto, Conor McGregor è stato raggiunto da Le Iene, il programma in onda su Italia 1. Le foto in cui l'ex dj si mostra con naso e labbro spaccato, nel frattempo, hanno già fatto il giro del web. E' stato Facchinetti, infatti, a denunciare l'accaduto, spiegando nel dettaglio cosa fosse successo durante una festa privata a Roma. Il conduttore, in particolare, ha detto di essere stato aggredito senza nessun motivo, all'improvviso. A confermare questa versione anche un altro ospite di quella festa, il cantante Benjamin Mascolo, ex del duo Benji e Fede.

CONOR MCGREGOR MENA FRANCESCO FACCHINETTI - BY OSHO

Da tutta questa vicenda, però, emerge un problema: l'hotel di Roma dove è avvenuta l'aggressione - il St.Regis - si è rifiutato di fornire a Facchinetti il video girato dalle telecamere di sicurezza. Ecco perché Le Iene hanno deciso di intervenire. Il programma di Italia 1 ha incontrato prima la vittima dell'attacco e poi è andato a far visita all'albergo in questione, per chiedere spiegazioni allo sportivo. Com'era prevedibile, però, McGregor non ha voluto dire nulla.

francesco facchinetti intervistato da 'le iene" dopo il pugni di conor mcgregor 5

Il lottatore è riuscito, grazie ai sue bodyguard, a fare allontanare l’inviato de Le Iene dal suo tavolo, mentre lui si godeva la serata. Le telecamere della trasmissione Mediaset, però, sono riuscite a carpire almeno un’immagine a dir poco impressionante. Nel video trasmesso su Italia 1, infatti, si vede lo sportivo che tira fuori due sciabole da sotto la giacca.

