Ci vorrebbe solo un'anguria, magari un mojito, per mandare al tappeto questo agosto. Invece no. C'è sempre qualche bega a cui badare, una polemica da rintuzzare, fedeli all'andazzo per cui "ogni mattina s'arza un fregno" e c'è da scazzottare.

Per carità di patria e spirito di servizio, raccogliamo schegge di pazienza che il solleone e le zanzare hanno frantumato e stavolta rispondiamo ad Arisa, alias Rosalba Pippa, l'usignolo di Basilicata.

Ieri il nostro Giuseppe Candela ha lanciato una notizia-flash, che di seguito riportiamo: "Amici", si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa. Chi prenderà il suo posto? Lorella Cuccarini ha accettato la sfida spostandosi sul canto - al suo fianco la new entry Raimondo Todaro, l'ex 'Ballando con le stelle' da tempo si proponeva alla concorrenza...".

La cantante scanzonata dopo una frettolosa lettura di questo disgraziato sito deve aver allineato i pensieri spettinati decidendo di replicare con una storia su Instagram: "Io non sono sgangherata. Sono un'artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato? Sempre??? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Psyco sì. Scrivi Psyco e promuovi la musica invece di tentare di affossare la gente. CIUCCIO NON PARLARE DI CIÒ CHE NON SAI E FATTI I CAZZI TUOI".

Un re-flusso di coscienza con il quale, nella confusione generale, ha persino taggato un account instagram farlocco che non ha nulla a che vedere con Dagospia ("dago.spia", che non è riconducibile al sito). Ah, che somma pazienza arma la nostra penna! Dunque, in ordine sparso:

1) La notizia pubblicata da Dagospia non ha ricevuto smentite, anzi la confermiamo. Nemmeno la tonitruante Arisa fornisce una smentita diretta o una versione alternativa. La trattativa, complicata e con tira e molla, ha avuto esito negativo. E' un fatto. Una notizia. Questo sito ha ancora la brutta abitudine di pubblicarne senza chiedere il permesso.

2) Nessuno ha definito Arisa "sgangherata". Prego, leggere meglio. Abbiamo scritto: "strampalata". Ma la Pippa nazionale evidentemente aveva fretta di ringhiare su Instagram e non ha decodificato cosa avevamo scritto. Non andremo a scomodare la Treccani o lo Zingarelli per squadernare significati e sinonimi. Lo lasciamo agli indignati di buona volontà. Arisa preferisce, come ha scritto, essere definita Psyco (come il titolo di un suo brano). Sicuramente apprezza di più anche il titolo di Tv Sorrisi Canzoni, "E ora canto la rivincita dei tipi un po' strani", che ha rilanciato con tanto di ringraziamento. Un po' strano sì, "strampalata" no. De gustibus ma anche sticazzibus.

3) Considerazioni finali, varie e avariate. Se Arisa non vuole si parli di lei, se non vuole essere giudicata per il suo lavoro, se non gradisce la pubblicazione di notizie (tra l'altro vere e non smentite) può decidere di aprire una merceria. Di cantanti, divette, svippati e sportive che sprizzano indignazione per ogni riga dedicata a loro ne abbiamo pieni i cabasisi.

Se non vi regge la pompa, ascoltateci per Zeus!, buttatevi sul bricolage. La notorietà, la fama, il successo, l'esposizione social, sono per chi ha le s-palle per reggerle. Con la ribalta e le passerelle ci si cucca anche le rogne, le polemiche, le critiche o le notizie. Fa parte del mestiere, anime belle. Ai risentiti, agli stizziti dal palato delicato o ai cuori di panna che ostentano le tette ma guai a farlo notare, consigliamo nuova occupazione. Di braccia forti han bisogno i cantieri.

Da https://www.adnkronos.com

Duro sfogo di Arisa contro Dagospia d opo i rumors pubblicati dal noto sito web diretto da Roberto D'Agostino che titola: " 'Amici', si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione " e che parla di "un lungo tira e molla" tra la cantante e 'Amici' che "ha fatto arenare una complicata trattativa", al suo posto ci sarà Lorella Cuccarini che ha "accettato la sfida spostandosi sul canto -si legge poi su Dagospia - al suo fianco la new entry Raimondo Todaro, l'ex 'Ballando con le Stelle'". "Io non sono sgangherata -replica Arisa sulle sue storie di Instagram - sono un'artista e tu? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta, psyco sì - prosegue - scrivi psyco e promuovi la musica invece di tentare di affondare la gente''. Ma lo sfogo di Arisa non finisce qui: "'Ciuccio' - chiosa la cantante - non parlare di ciò che non sai e fatti i ca... tuoi''.

