DA “La Repubblica”

Tom Cruise si unisce al coro di indignazione contro la Hollywood Foreign Press Association. Secondo quanto riporta il sito specializzato di cinema Deadline, Cruise avrebbe restituito oggi all'Hfpa i tre trofei Golden Globe che ha vinto nel corso degli anni.

I premi appena inviati alla sede dell'Hfpa sono quello per il miglior attore, che Cruise ha vinto per Jerry Maguire, il premio per il miglior attore che ha vinto per Nato il 4 luglio e il premio per il miglior attore non protagonista che ha vinto per Magnolia.

Fonti autorevoli hanno fatto sapere a Deadline che la restituzione dei riconoscimenti "è appena accaduta, poiché il castello di carte dei Golden Globe continua a sgretolarsi". La notizia arriva poco dopo l'annuncia della Nbc di aver annullato la trasmissione della cerimonia del prossimo anno e che altre star, come Scarlett Johansonn o Mark Ruffalo, hanno aderito alla protesta contro la Hollywood Foreign Press Association (Hfpa), accusata di essere criptica, discriminatoria e non avere afroamericani nella giuria.

L'organizzazione è sotto accusa anche per la lentezza nel riformare la sua mancanza di inclusività.

La Hfpa, nata nel 1943, sceglie i vincitori di quello che è considerato il secondo premio più importante nel mondo del cinema dopo gli Oscar, ma non ha membri rappresentanti delle minoranze etniche tra gli 87 componenti la giuria.

La notizia era emersa a febbraio, dopo un'inchiesta del "Los Angeles Times" pubblicata alla vigilia della cerimonia di quest'anno, ma è diventata virale in questi giorni dopo l'intervento ufficiale di Johansson, star pluripremiata di Hollywood, che ha invocato una "profonda riforma". Nel mirino anche la "segretezza" della scelta dei membri.

All'attrice si è unito il collega Mark Ruffalo, che è andato oltre, annunciando il boicottaggio di qualsiasi evento organizzato dalla Hfpa fino a quando non verrà attuato un profondo cambiamento.

Inoltre, Netflix e Amazon hanno detto che non stringeranno più collaborazioni con l'organizzazione e 100 pr di Hollywood hanno minacciato di fare lo stesso, chiedendo all'organizzazione misure "più significative" sul fronte della membership e delle regole etiche.

Il presidente della Hfpa, Ali Sar, è corso ai ripari, assicurando che ci sarà un'immediata riforma, che partirà dall'allargamento del board di più della metà, in modo da integrare la giuria con rappresentanti delle minoranze.

Ma le sue promesse non sono bastate a Nbc, l'emittente che per tradizione trasmette la cerimonia di premiazione. "Continuiamo a credere che la Hfpa sia impegnata in una riforma significativa", ha annunciato Nbnc in un comunicato, "a ogni modo un cambiamento di questa dimensione richiede tempo e lavoro.

Per questo Nbc non trasmetterà i Golden Globes 2022 e auspichiamo che saremo nella posizione di trasmettere di nuovo lo show nel 2023".

L'annuncio dell'emittente pone, dunque, la Hfpa di fronte a un bivio: o andare avanti il prossimo anno senza un'emittente come partner, o muoversi più incisivamente per adottare riforme più radicali.

L'associazione ha cercato si dare una prima risposta alle accuse adottando, qualche giorno fa, un piano in base al quale si impegna ad aumentare il numero dei reporter di colore, introducendo al tempo stesso restrizioni sui doni da parte degli studi e sui pagamenti che i membri hanno finora ricevuto per far parte dei suoi comitati.

Ma a molti, tra cui i vertici di Amazon e Netflix al pari di tante star, erano sembrati inaccettabili non solo i contenuti ma anche i tempi che la Hfpa si è data per aumentare del 50 per cento la sua membership (attualmente 86 giornalisti, nessuno dei quali nero) nell'arco dei prossimi 18 mesi.

A irritare era stato anche il fatto che il 10 per cento dell'organizzazione si era astenuta o non aveva partecipato al voto.