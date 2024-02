MA SE LA CLERICI VA A FARE SANREMO CI ASPETTANO QUESTE "GAG-ATE" DA FESTIVAL DELL'EST? A “THE VOICE SENIOR" MOMENTO TRASH-ENDENTE CON IL RITORNO DI HAIDUCII (AL SECOLO PAULA MONICA MITRACH) CHE GORGHEGGIA IL SUCCESSO MONDIALE “DRAGOSTEA DIN TEI” CON IL SUO SODALE, IL CANTAUTORE PUGLIESE LEMURI IL VISIONARIO, ALIAS VITTORIO CENTRONE – A FAR DA CONTRAPPUNTO ALLA NON MEMORABILE ESIBIZIONE LA FACCIA PERPLESSA DI GIGI D’ALESSIO - VIDEO

Anna Puricella per www.repubblica.it - Estratti

ANTONELLA CLERICI

Lui si chiama Vittorio Centrone, ha origini pugliesi ma si è trasferito da piccolo in Friuli con la famiglia, e da vent’anni vive e lavora a Roma. Si presenta come concorrente di The Voice senior, talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, e prima di cantare racconta di sé: si fa chiamare Lemuri da quando era ragazzo e si cimentava con la musica, ma il suo vero punto di forza è la voce.

Il suo volto magari non sarà noto a tutti, ma quella voce sì: è stata la parte maschile di Dragostea din tei, un successo dance del 2004 cantato dall’artista romena Haiducii. È stato un caso: “Nel 2003 fui chiamato a mettere la mia voce a servizio di una canzone, e quando arrivai in studio di accorsi che era una canzone in romeno”, spiega Vittorio Centrone durante la prima puntata del talent show, andata in onda la sera del 16 febbraio.

CLERICI VITTORIO CENTRONE THE VOICE SENIOR

E quella casualità è stata una svolta nella sua vita: “Nel giro di sei, sette mesi la canzone diventò un successo mondiale, e mi trovai a girare dappertutto e sentire la mia voce, e nessuno sapeva che ero io a cantare”. Sono passati esattamente vent’anni, ora Centrone di anni ne ha 60, ma il tempo non ha scalfito Dragostea din tei. È un brano che conoscono tutti, è riuscito a passare facilmente di generazione in generazione. E una volta sul palco, dopo aver eseguito Heroes di David Bowie conquistando tutti e quattro i giudici della trasmissione televisiva – Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa – quel passato nascosto di Centrone non può non venire fuori.

VITTORIO CENTRONE THE VOICE SENIOR

