MA SE GLI ITALIANI NON SONO ANDATI NEMMENO A VOTARE PERCHÉ AVREBBERO DOVUTO SORBIRSI ORE DI TELE-SERMONI? GLI SPECIALONI ANDATI IN ONDA PER SEGUIRE I RISULTATI DELLE COMUNALI SONO STATI UN VERO FLOP - IL “GF VIP” SI PORTA A CASA IL 21.6%, LASCIANDO AI TELE-GIORNALISTI LE BRICIOLE: BRU-NEO VESPA SU RAI 1 ARRIVA APPENA ALL’8.5%, LA MARATONA MENTANA INCHIODA AL 4,5%. SU RETE4 NICOLA PORRO FRENA AL 3.5% - A COSA SERVONO "MARATONE", "SPECIALI", APPROFONDIMENTI? ALL'EGO DEI GIORNALISTI E DEI LORO OSPITI?

DAGONEWS

bruno vespa 4

Se avete ancora dubbi sul fatto che gli italiani siano completamente disinteressati alla politica, fate due conti. L'affluenza alle Comunali si è attestata al 54,69%. Un record al ribasso se si pensa che dal 2010 ad oggi il dato più basso fu registrato nel 2017 con il 60,07%. Eppure, nonostante tutti i numeri certifichino la totale disaffezione popolare, i tele-giornalisti per ore hanno continuato a parlarsi addosso a rete unificate portando a casa le briciole di share lasciate dal “Grande Fratello Vip”.

enrico mentana 6

Bruno Vespa, in prima serata su Rai1, ha raccolto l'8,5% con il suo specialone elettorale. Su La7 Mentana ci ha inflitto la sua estenuante maratona, a beneficio dei suoi feticisti twitter, portando a casa un modesto 4,5%. Su Rete4 "Quarta Repubblica" di Nicola Porro è rimasto inchiodato al 3.5%. Morale della fava: il "Gf Vip” ha stravinto la serata con il 21.6%, mettendo a segno il record stagionale.

maria elena boschi

La politica non accende i cittadini eppure in tv abbonda, occupa tutta la prima serata, si intrufola nel tubo catodico e ci stramazza i cabbasisi. Bru-Neo Vespa ha messo in campo una caponata di direttori di giornale, una maiolicatissima Maria Elena Boschi, la penitenziale Serracchiani avvolta da un grigiore bindiano e Francesco Lollobrigida in rappresentanza dei Fratelli d'Italia. Mentana ha schierato i suoi tele-puttini Labate & De Angelis, il gran visir Paolo Mieli, Marco Damilano in quota "parrocchietta Zoro", i mal-destri Sarina Biraghi e Franco Bechis. Nella squadra di Porro c'erano il radical-destrorso Daniele Capezzone, il direttore del "Foglio" Cerasa per il fighettismo calendiano, il leghista Lorenzo Fontana, il direttore di "Libero" Sallusti e De Bortoli in qualità di porta-croce dei "poteri forti".

nicola porro

Se gli italiani non sono andati nemmeno a votare, tenendosi alla larga da urne e scrutatori, perché punirli con una colata indigeribile di opinioni, analisi e sermoni? La "maratona", lo "speciale", l'approfondimento a chi servono se il Paese è altrove? Semplice: portano legna all'ego dei loro conduttori e dei loro ospiti, sempre i soliti. Se non agli inermi tele-morenti, a chi potrebbero rifilare il loro trito bla bla bla?

porta a porta enrico mentana 3 enrico mentana 2 MENTANA DURANTE LA MARATONA TV bruno vespa enrico mentana 5 quarta repubblica

alfonso signorini enrico mentana maratona mentana