16 nov 2021 13:55

MA SIGNORINI CONTRO L'ABORTO IN NOME DI CHI PARLA? - SPARATA DEL CONDUTTORE SU CANALE 5, DURANTE IL GRANDE FRATELLO VIP: "SIAMO CONTRARI ALL'ABORTO IN OGNI SUA FORMA" - SELVAGGIA LUCARELLI LO FA A PEZZETTI: "ABBIAMO VOTATO UN REFERENDUM, PARLA PER TE E PER IL TUO CORPO, VISTO CHE NON RAPPRESENTI NÉ IL PAESE NÉ IL CORPO DELLE DONNE. CI MANCAVA SOLO IL MORALISMO ORTODOSSO URLATO AL MEGAFONO DEL REALITY DAL CONDUTTORE OMOSESSUALE PRO LIFE…" - VIDEO