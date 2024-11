MA STASH, CHE E’ STATO DERUBATO A MILANO, COSA CI FACEVA CON GLI OROLOGI PREZIOSI NELLO ZAINO? IL CANTANTE SOSTIENE CHE LI STAVA PORTANDO IN BANCA PER "TENERLI AL SICURO" – IL 38ENNE CANTANTE DI CASERTA, CHE HA 3 ANNI IN PIU’ DI QUEL CHE SCRIVONO I GIORNALI, FA BEGLI UTILI CANTANDO, MA PERDE CON LO STREET FOOD. HA TRE SOCIETÀ: L’ULTIMA, APERTA VICINO ALLA PIAZZETTA DI CAPRI, NON È DECOLLATA: IN SETTE MESI HA REGISTRATO UNA PERDITA PESANTE: 77.910 EURO…

Fosca Bincher per open.online

stash the kolors

Antonio Fiordispino, il front man del gruppo The Kolors che in arte ha preso il nome di Stash, per anni ha lasciato circolare una leggenda sulla sua età. Tutti i media hanno infatti festeggiato nel 2019 il suo trentesimo compleanno. E così ogni anno successivo: nato a Caserta il 7 luglio, anche quest’anno tutti hanno festeggiato il suo compleanno. Tribuna d’onore sul Corriere della Sera che quel giorno titolava «Stash dei The Kolors compie 35 anni», e sotto spiegava: «Il cantautore – vero nome Antonio Stash Fiordispino – è nato a Caserta il 7 luglio 1989». Il giorno di nascita è giusto.

L’anno però no: Stash è infatti nato nel 1986, e quindi ha 3 anni in più di quel che risulta praticamente ovunque, salvo che nel commissariato di polizia dove ha dovuto presentare la sua carta di identità l’altro giorno denunciando di essere stato derubato dello zaino con dentro orologi preziosi che stava portando in banca per tenerli al sicuro.

Quella volta che provò a dire solo un pizzico di verità davanti a Maria De Filippi

Stash non ha mai davvero rivendicato la sua età, ma risultare tre anni più giovane non deve essergli dispiaciuto, visto che non ha mai inviato una precisazione sui suoi veri natali a nessuno delle centinaia di siti e giornali che gli attribuivano la nascita nel 1989.

stash calamore

Nel 2018 però, ospite con i The Kolors ad Amici, Stash per qualche secondo è stato messo in imbarazzo da Maria De Filippi sul suo esordio in trasmissione nel 2015: «Ti ricordi quando sei arrivato qua? Che poi nessuno lo sa ma adesso possiamo dirlo: ti ricordi cosa avevi combinato?».

E lui poi scoppiando in una risata ha raccontato: «Avevo falsificato i documenti: avevo detto di aver un anno in meno all’ufficio documenti perché pensavo di essere troppo grande per entrare nella scuola. A Napoli si fa così: si trova sempre la soluzione al problema!». Non era proprio la verità, ma ci si avvicinava un po’: non aveva dichiarato un anno in meno ad Amici, ma quattro in meno della sua vera età. Poi ha lasciato che la leggenda proseguisse.

stash the kolors

Gli affari di Stash: una agenzia con 434 mila euro di ricavi e 248 mila euro di utile

La vera attività del cantante che ha creato con il cugino Alex Fiordispino (batterista) il gruppo The Kolors è concentrata nella Logikomnia srl, società che fa da procuratore nel mondo dello spettacolo ha chiuso l’ultimo bilancio (quello del suo vero esordio) con 434.876 euro di ricavi e un utile di 248.361 euro che Stash ha deciso di portare quasi integralmente a nuovo. Antonio però si è lanciato anche in solitaria in una attività di sviluppo immobiliare (senza costruzione), fondando la Manent corp srl a Milano, che però deve ancora decollare: nell’ultimo bilancio la società ha incassato appena mille euro ottenendo però un utile di 360 euro.

sal di riso stash

Stash con il socio del locale a Capri, Manuel D’Alessandro

Nel 2023 Stash si è lanciato anche in una terza attività, fondando la Lumar srl di cui è socio al 50% insieme al giovane imprenditore abruzzese Manuel D’Alessandro (classe 1990). Insieme hanno aperto a Capri il 29 maggio dell’anno scorso, a due passi dalla celebre piazzetta, un locale che è a metà fra lo street e il fast food che si chiama “Calamore”.

stash the kolors

Sul sito del locale campeggia la foto dei due soci che spiegano: «Non è un fast food né un ristorante, ma un locale che propone piatti di mare con un concept contemporaneo, nel rispetto della tradizione culinaria italiana. La genuinità è alla base del progetto: niente fritto, ma una cucina healthy con un’attenzione particolare alle materie prime. Un format adatto a chiunque desideri gustare piatti di mare come pasti veloci, da condividere davanti ad uno dei tramonti più belli di Capri». L’anno di esordio non è stato un granché: in sette mesi incassati appena 23.137 euro con una perdita piuttosto pesante: 77.910 euro. Ma è la vita delle start up e i veri conti si faranno alla fine del 2024.

sal di riso stash stash the kolors seconda serata sanremo 2024 stash ad amici