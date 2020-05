“EDITORINO” È TROPPO. IO VI PAGO E VOI MI PRENDETE PURE PER IL CULO? CAIRO SBOTTA CON I GIORNALISTI DELLA 'GAZZETTA DELLO SPORT' PER IL NOMIGNOLO CHE GLI HANNO AFFIBBIATO IN REDAZIONE – L’EX DG DELLA FIGC ANTONELLO VALENTINI: "PER DARE UN ALTRO SEGNALE FORTE AI GIORNALISTI, CAIRO HA INASPRITO LA VERTENZA SINDACALE IN ATTO AFFIDANDO LO “SCONTRO” SINDACALE A UN MASTINO COME GIUSEPPE FERRAUTO…