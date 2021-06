MADONNA IS BACK! - CALZE A RETE E HOTPANTS DI PELLE: PROPRIO LA NONNA DEL POP (62 ANNI) HA RICORDATO A CHI PENSA DI ESSERE UNA ARTISTA SOLO PERCHE' SI SPARA DUE POSE SU INSTAGRAM COSA SIGNIFICA ESSERE UNA POPSTAR E HA IMPROVVISATO UNO SPETTACOLO IN UN BAR AL GAY PRIDE DI NEW YORK (DI CUI ERA LA MADRINA). L’ARTISTA E’ SALITA SUL BANCONE DELLA BOOM BOOM ROOM, ALLO STANDARD HOTEL, E HA CANTATO DUE PEZZI - VIDEO

È salita sul bancone del bar all’improvviso, scortata da un cordone di bodyguard, e ha iniziato a cantare mandando in delirio i presenti. L’esibizione a sorpresa di Madonna alla Boom Boom Room dello Standard Hotel, a New York, ha aperto il weekend del Pride nella Grande Mela: il primo di una lunga serie di eventi arcobaleno che coloreranno la metropoli, con l’artista americana nel ruolo di madrina.

Tra i progetti in cui è coinvolta Madonna, spicca un’installazione video firmata da Ricardo Gomes, proiettata in diversi formati sugli schermi di Time Square per celebrare la comunità LGBT+ e la libertà di espressione. Inoltre la popstar ha annunciato l’apertura di un’asta di tre polaroid autografate – scattate durante la realizzazione della clip – i cui fondi andranno all’Hetrick-Martin Institute.

MADONNA PROTAGONISTA DEL PRIDE 2021 A NEW YORK

Il progetto è stato presentato il 24 giugno con una maxi proiezione al NASDEQ di Times Square. Un'installazione video mostrata in diversi formati, creata per celebrare la comunità LGBT+ e la libertà di espressione. Il video e le foto sono provocanti e sexy e vogliono amplificare il messaggio del Pride per tutto l'anno, in tutti i giorni nelle nostre vite. Il video sarà trasmesso per l'intero week-end del Pride 2021 a New York. In esclusiva per Vogue le immagini di Madonna tratte dalle riprese.

Contestualmente, Madonna ha annunciato l'apertura di un'asta online di 3 polaroid autografate, scattate durante il making of del video. I proventi dalla vendita sul sito

