Come annuncia Bob the Drag Queen, che ha il compito di aprire la serata, quello di Madonna non è un concerto e non è uno show. È, appunto, una celebrazione: 40 anni di carriera condensati in due ore e un quarto con una trentina di canzoni e più di dieci cambi d’abito. In attesa che arrivi a Milano, al Mediolanum Forum di Assago, per le uniche due date italiane (23 e 25 novembre, entrambe esaurite), siamo andati a Lisbona ad assistere alla 13esima tappa, delle 78 previste, del Celebration Tour.

Madonna si presenta con un’ora di ritardo (non è una novità). Sul palco propone la storia della sua vita: «musica, ballo e parole». Si diverte, tanto, e mostra di essere ancora la regina della musica pop. Lo fa senza vergognarsi delle sue fragilità: una vistosa fascia sopra le calze a rete a proteggere il ginocchio sinistro e un toccante discorso di gratitudine per essere sopravvissuta all’infezione batterica, così hanno riportato i bollettini del suo staff, che lo scorso giugno ha fatto preoccupare i fan e rimandare l’inizio del tour mondiale da luglio a ottobre. Si era temuto per la sua vita e ora invece Madonna è qui, a dimostrare che, in qualche modo, i miracoli esistono.

Una controfigura la impersona a inizio anni Ottanta, quando dal Michigan arrivò a New York con solo 35 dollari in tasca: Madonna vuole portare il pubblico nel suo viaggio, quello di una ragazza che, dopo i primi provini e le porte dei club sbattute in faccia (come quella del Paradise Garage), è arrivata a possedere, secondo le stime di Forbes, un patrimonio di 850 milioni di dollari.

[...] Ad applaudirla ci sono sue coetanee con gonna e chiodo di pelle, anfibi, capelli cotonati e le immancabili croci come ciondoli; coppie sulla cinquantina dove lui fa da scudo a lei da chi salta e balla a fianco; coppie che nascono in diretta sul parterre, magari anche solo per il tempo di una notte; gruppi di amici. E poi guantini in pizzo, canotte a rete, paillettes, cappelli da cowboy, tutine ginniche e parrucche. Bandiere portoghesi, argentine e italiane.

Si respira libertà, assenza di giudizi, voglia di essere realmente sé stessi. «Per me rappresenta la libertà di espressione», racconta João, sulla ventina, arrivato all’Altice Arena da solo, dopo averci chiesto di scattargli una foto davanti a uno dei tre palchi rettangolari che si protendono tra il pubblico.

A Lisbona, Madonna si emoziona più volte. Porta la città nel cuore: qui ha vissuto 4 anni dal 2016 al 2020 per supportare la carriera calcistica del figlio David Banda, qui lo scorso 16 agosto ha festeggiato i suoi 65 anni dopo la paura della terapia intensiva, qui «tuttora», racconta, ha il dentista.

«So di avere avuto degli angeli che mi hanno protetto. Ecco quello che ho capito: se non credi negli angeli, non ne vedrai mai uno e non sarai mai tratto in salvo. Quattro mesi fa, a New York, degli angeli mi hanno protetto».

Non è dato sapere se questi “angeli” siano stati i soccorritori e i medici, i figli che le sono stati vicini o presenze soprannaturali. Di certo sembra che Madonna sia grata per questa nuova possibilità di vita che invece molti altri suoi amici, per diversi motivi, non hanno avuto. Lo dimostra mentre canta Live to tell, ricordando chi è morto di Aids, e nei tributi a Michael Jackson e Prince, nati come lei nel 1958 ma scomparsi nel 2009 e 2016.

Non è la stessa donna agile e flessuosa che nei precedenti concerti cantava e ballava e si piegava in decine di squat senza sosta: i segni del tempo che passa ci sono e si vedono. Ma la costanza per l’allenamento (le braccia tornite da lezioni di boxe, le gambe toniche) e le magie del trucco e parrucco (cambierà acconciatura quattro volte) l’aiutano.

Madonna si cuce uno spettacolo su misura, fatto anche di immagini video ben calibrate e di stregonerie scenografiche (dalla giostra di Like a Prayer con ballerini seminudi in pose plastiche a tema religioso, alla cornice dentro la quale vola più volte sulla platea), con un eccezionale corpo di ballo in cui spicca anche l’italiano Daniele Sibilli, scartato nel 2011 da Amici di Maria De Filippi.

Burning up, rivista in chiave punk con tanto di birra spruzzata sul pubblico, accende la serata e alza la temperatura. Seguita da Open your Heart, Holiday, La Isla bonita, Die another Day e Hung up, solo per citare alcuni dei suoi successi. È un viaggio quarantennale anche tra i suoi look più emblematici, rivisitati per l’occasione. Come il mitico bustier color carne con le coppe a cono - creato negli anni Novanta da Jean Paul Gaultier e che contribuì a rendere Madonna un’icona di stile - qui riproposto come tubino nero ricoperto di cristalli Swarowski.

Proprio lo stilista francese è stato l’ospite che il 7 novembre ha affiancato la cantante per dare i voti durante Vogue. Al seguito della corte di Lady Ciccone ci sono 24 costumisti e 9 sarte. La star si è affidata a varie griffe, dall’amica Donatella Versace, che le ha creato una tuta fatta di mille specchi, a Miu Miu, che ha ideato degli stivali da cowboy, a Dilara Findikoglu, che ha riproposto un suo cappotto foderato con i graffiti di Keith Haring.

In queste tappe si esibiscono alcuni dei suoi sei figli (due naturali e quattro adottati). Mercy James suona il piano in Bad Girl, David Banda è un menestrello con chitarra in Mother and Father, l’undicenne Estere stupisce tutti per la capacità di fare vogueing (un ballo ispirato alle pose che si assumono durante i servizi fotografici) guadagnandosi un “10” dalla mamma. La strada è tracciata.

Il Celebration Tour, nonostante si svolga davanti a 20 mila persone, crea un’inaspettata atmosfera famigliare, come quando ritrovi una cara amica che non frequentavi da un po’ e che nel frattempo ha dovuto risolvere problemi personali importanti. [...]

