MADONNA E LE SUE “PENE” – LA POPSTAR RIPRENDE IL SUO TOUR A LONDRA E FA RIVELAZIONI PICCANTI AL PUBBLICO: “NON SONO MAI STATA CON UN UOMO CHE CE L’AVEVA PICCOLO. LE DIMENSIONI CONTANO, NON FATE FINTA DI NON SAPERLO” - QUALCHE MINUTO DOPO SI È VANTATA DELLE SUE ABILITÀ SESSUALI: “SONO MOLTO BRAVA SULLE GINOCCHIA, RIESCO A STARE PIEGATA ANCHE VENTI MINUTI” (IL PROBLEMA È SE TI RIALZI, VERONICA). INFINE HA FREGATO UNA BIRRA A UN FAN E… – VIDEO + FOTOGALLERY

Da www.ilfattoquotidiano.it

madonna in concerto madame x madonna in concerto madame x 1 2

Dopo 10 date annullate Madonna riprende il suo Madame X Tour e torna sul palco del Palladium di Londra in grande spolvero, senza risparmiate domande piccanti e provocazioni al pubblico. “Come definireste un uomo con un pene piccolo?”, ha chiesto la popstar tra un brano e l’altro. Domanda retorica a cui risponde lei stessa: “Non vorrei mai saperlo, non sono mai stata con uomo che ce l’aveva piccolo… Le dimensioni contano, non fate finta di non saperlo…”. Impossibile non pensare ai suoi ex celebri: il regista Guy Ritchie, con cui è stata sposata 8 anni, l’attore Sean Penn, con cui ha condiviso 4 anni di matrimonio e poi Warren Beatty, Tony Ward, il rapper Vanilla Ice e una serie di toyboy come il modello portoghese Kevin Sampaio, 31, il ballerino francese Brahim Zaibat. Madonna, scatenata, ha poi preso la bottiglia di birra di una persona nelle prime file, ne ha preso un sorso e, restituendola, ha detto: “Abbiamo appena condiviso le malattie sessualmente trasmissibili.”

madonna arriva al palladium di londra 1

l'apparecchio d'oro di madonna 2

Nel corso dello show la regina del pop, che oggi ha 61 anni, si è lasciata andare anche a confessioni più dolorose, come i problemi di salute che l’hanno costretta a diradare i concerti e a cancellare alcune date. Ma anche qui non ha perso l’occasione per “stuzzicare” il pubblico vantandosi delle sue abilità sessuali: “Sono molto brava sulle ginocchia, riesco a stare piegata anche venti minuti”.

