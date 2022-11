LA MAGGIONI MANGIA IL PANETTONE? – C’È UN CLIMA ROVENTE NELLA REDAZIONE DEL TG1: DOPO AVER MESSO NEL MIRINO FIORELLO, I GIORNALISTI SONO AGITATI E NERVOSI PER LA MESSA IN ONDA ANTICIPATA DELL’EDIZIONE SERALE, PER LASCIARE SPAZIO AI MONDIALI. E LA MAGGIONI CHE FA? PER ORA RESISTE E ASPETTA CON PREOCCUPAZIONE LA PARTENZA DI “VIVA RAI2”: UN DATO POSITIVO DI FIORELLO CONTRO IL TG1 MATTINA (CHE GIÀ OTTIENE ASCOLTI FLOP) FAREBBE TRABALLARE ANCORA DI PIÙ LA SUA POLTRONA - IL RETROSCENA BY GIUSEPPE CANDELA

Giuseppe Candela per Dagospia

A Saxa Rubra la tensione è alle stelle. E non da oggi, una vera e propria escalation. Monica Maggioni ha attraversato mari e tempeste restando in piedi ma da tempo la sua poltrona è finita nel mirino. Trasversale con la politica, capace di uscire dalla porta e rientrare dalla finestra, ma con una redazione sempre più agitata e nervosa.

Il cdr del Tg1 aveva messo nel mirino Fiorello, costringendolo a uno spostamento su Rai2, ora tocca ai Mondiali. Per lasciare spazio alla partita delle 20, l'edizione serale del notiziario anticipa la messa in onda di quaranta minuti.

La partenza alle 19.20 influisce inevitabilmente sugli ascolti, da qui la protesta del comitato di redazione, il nuovo orario non solo ha fatto calare lo share ma ha favorito i competitor (in primis il Tg5): "Una scelta che rischia di creare un danno permanente in termini di pubblico, e che è stata compiuta dall’Azienda, ancora una volta, mettendoci di fronte ad un fatto compiuto - scrive il Cdr tornato compatto dopo la divisione anticipata nei giorni scorsi da Dagospia - Una scelta che incide anche sulle abitudini quotidiane dei telespettatori anche per il futuro, con il rischio che quegli ascolti non si recuperino".

L'azienda però tira dritto. Dopo aver investito 170 milioni di euro non può permettersi di non trasmettere su Rai1 la partita di punta (alle ore 20), gare che stanno conquistando ottimi ascolti (Brasile e Argentina hanno ampiamente superato i 6 milioni e il 30% di share). Per provare a placare gli animi, ieri RaiSport ha cancellato la pillola serale flop della BoboTv per lasciare spazio a una breve edizione del Tg1 per aggiornamenti, che in realtà poco hanno aggiunto, su Ischia.

Clima rovente, dicevamo. Dagospia aveva già anticipato di uno scambio di mail di fuoco tra la direttrice e la redazione speciali (Speciale Tg1 e Tv7 per intenderci).

In una mail la direttrice ribadisce le sue idee: un progetto inclusivo e coinvolgente per la redazione Speciali, puntando su una maggiore collaborazione e coinvolgimento. Non più un mondo a parte. Di fronte a quelle che considera speculazioni e chiacchiericci inutili esplode, è un fiume in piena. Parla di pregiudizi e privilegi della redazione Speciali venuti a galla, ricorda ai giornalisti che rifiutano pezzi caldi e di fare "pezzi marketta" che al suo Tg1 le markette non ci sono.

Meglio lasciarli dove sono a "coltivare il senso di superiorità" e che "nessuno li deporterà un piano più su". Una mail dura e "informale" che infiamma il clima, forse per questo motivo qualche giorno dopo il tono cambia, in una nuova missiva Maggioni precisa che si trattava solo di uno sfogo tra colleghi, nessuno deve temere conseguenze o ritorsioni che non considera nel suo stile. In tutta risposta il cdr chiede che vengano ripristinate le quattro puntate di Tv7 cancellate a dicembre per le scelte di palinsesto.

A Viale Mazzini raccontano di una direttrice preoccupata per la partenza su Rai2 di "Viva Rai2", prevista lunedì 5 dicembre, un dato positivo di Fiorello contro il Tg1 Mattina, che già ottiene ascolti flop, farebbe traballare ancora di più la sua poltrona. Nei corridoi qualcuno riflette ad alta voce sottolineando come il cdr che difendeva con forza il giornalismo dall'intrattenimento taccia guardando le edizioni delle 20. Si arriva addirittura a far suonare in studio il pianoforte a Gigi D'Alessio. Al Tg1 non da Bortone o Matano, spazi di infotainment. Edizione delle 20, quella da cui erano stati sospesi Giorgino, D'Aquino e Chimenti. Perché il Tg1 è ormai una vera e propria soap. Tipo "Il Paradiso delle Signore". Anzi no. "Il Paradiso della Signora". Della signora Maggioni.

