1. BELVE (NOVE), MARIA GIOVANNA MAGLIE A FRANCESCA FAGNANI: “A RAIUNO MI VOLEVA SALVINI, DI MAIO HA CHIESTO LA MIA TESTA. MI HANNO ESPOSTO INUTILMENTE”

“Sapevo che la proposta di condurre la striscia che fu di Enzo Biagi dopo il Tg1 delle 20 sarebbe andata male, anche se Salvini mi voleva. Tutti i Cinque stelle fino a di Maio hanno chiesto la mia testa”. La giornalista Maria Giovanna Maglie, ospite della nuova puntata di “Belve” sul Nove venerdì 7 giugno alle 22:45 , commenta così la proposta, poi finita nel nulla, che la Rai, all'inizio dell'anno, le aveva fatto di condurre lo spazio informativo dopo il tg della rete ammiraglia.

“Lei è tornata di nuovo al centro delle polemiche e delle cronache mediatiche perché si è trovata a un passo per poter condurre la striscia che era di Enzo Biagi nel post Tg1. Le è dispiaciuto che sia saltata? Si era ingolosita?”, domanda la conduttrice Francesca Fagnani.

“Naturalmente mi ero ingolosita perché chi non si sarebbe ingolosito di una proposta del genere? Non l'ho cercata, ho a lungo detto alle persone che me l'avevano proposta che sarebbe finita male, che non ci saremmo riusciti - ammette l'ex inviata - Sono abbastanza scaltra da conoscere quell'ambiente”.

Il giudizio sulla tv pubblica è duro: “Io penso che la Rai sia irriformabile e irredimibile, nelle condizioni in cui poi - afferma - era stata messa dall'accordo di governo con quell'amministratore delegato, quel consiglio di amministrazione, quel presidente... Impossibile, ne ero certa. Certo, mi è molto seccato che mi abbiano esposto in questo modo. Ritengo che le persone che per scelta, avrebbero dovuto, dal momento che me l'hanno proposto, poi portare fino in fondo la cosa, non l'hanno fatto”, commenta amareggiata.

“Non l'hanno difesa abbastanza?”, domanda ancora Fagnani. “Si sono spaventati, perché la Rai spaventa anche chi ha ruoli di potere. Io non ho più sentito il presidente della Rai, eppure immagino sarebbe dovuto essere uno dei miei sostenitori. Ogni tanto me lo scrive qualcuno anche su Twitter: 'Marcello Foa, l'hanno rapito gli alieni?' Può essere”, ironizza la Maglie che svela i retroscena politici dietro la vicenda:

“Salvini avrà detto che gli avrebbe fatto molto piacere che facessi io la striscia e quando gli hanno detto che era diventata una questione di Stato, avrà lasciato perdere com'è giusto che sia. Sei in pieno contratto di governo, si sono messi di traverso tutti i Cinque stelle, non si capisce poi perché”. “Chi?”, vuole sapere la conduttrice. “Tutti, fino a Di Maio hanno chiesto la mia testa”, conclude la Maglie.

2. MAGLIE: “LE STORIE D’AMORE DEI DUE VICE PREMIER? FINTE. QUELLA DI DI MAIO SERVE A METTERE A TACERE LE CHIACCHIERE SULLA SUA PRESUNTA OMOSESSUALITÀ”

“Le storie d'amore dei due vicepremier sono costruite ad hoc. Quella di Di Maio serve a far tacere le chiacchiere sulla sua presunta omosessualità”. La giornalista Maria Giovanna Maglie, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda sul Nove venerdì 7 giugno alle 22.45 , da esperta di comunicazione dà il suo parere sulle due storie che hanno tenuto impegnato il gossip politico durante la campagna elettorale per le Europee: da una parte la storia tra il grillino vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi D Maio e Virginia Saba; dall'altra la relazione tra il leghista vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini con Francesca Verdini, figlia del noto Denis.

Per l'ex corrispondente Rai sono entrambe false per due motivi diversi: “Una è costruita proprio a tavolino nel senso che serve a coprire una mancata uscita dal 'closet' e quindi è ben diverso. Cioè – spiega - siccome sono a centinaia, a migliaia le chiacchiere sulla presunta omosessualità di Di Maio, la costruzione abbastanza chiara della fidanzata (Virginia Saba, ndr) ha questo significato”. Francesca Fagnani mette le mani avanti chiedendo all'ex inviata di assumersi la responsabilità legale delle sue parole.

“Certo che mi prendo la responsabilità, ho detto 'chiacchiere'”, insiste la Maglie che entra nel dettaglio: “Siccome si moltiplicano le chiacchiere sulla presunta omosessualità (di Di Maio, ndr), apparentemente la storia è costruita ad hoc dall'inizio della campagna elettorale”.

E Salvini? “Dall'altra parte credo che, invece, sul fatto che a Salvini, che tra l'altro ha figliato, ha sposato, si è divorziato, si è separato, si è accompagnato, piacciano le donne non c'è dubbio, quindi questo tipo di infingimento non c'è”. Tuttavia “penso che certi fidanzamenti che vengono ufficializzati rapidissimamente, siano più diciamo di facciata - afferma -. Poi mi fa piacere se si fidanzeranno sul serio - conclude -, ma lì l'abbiamo fatta cotta e mangiata per far vedere che c'era la nuova storia, no?”.

