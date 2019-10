MAH-MOOD – IL MAXI-ORECCHINO DORATO BY GUCCI DEL CANTANTE SPACCA I SOCIAL - MOLTI HANNO APPROVATO (“QUANTO SEI BELLO”), ALTRI SONO UN PO’ PERPLESSI - AI COLLEGHI PIACE: NOEMI HA POSTATO UN CUORE, IL PRODUTTORE DARDUST UNA BOMBA. QUEST’ESTATE SI ERA VOCIFERATO DI UNA PRESUNTA E POI SMENTITA RELAZIONE FRA MAHMOOD E IL PRODUTTORE- IL CANTANTE SU INSTAGRAM: “È DA DUE MESI CHE CERCO CASA A MILANO” – VIDEO

Da https://it.notizie.yahoo.com

mahmood

Dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo, Mahmood non si è distinto solo per le sue scelte musicali ma anche per quelle in fatto di look: in tanti sui social commentato spesso gli outfit del cantante, o le sue scelte originali in fatto di abiti e gioielli. L’ultimo con cui il cantante si è lasciato immortalare è un curioso orecchino d’oro a forma di orecchio, con tanto di orecchino bene in vista.

La scelta del cantante non sembra essere stata gradita proprio a tutti i suoi fan, e in molti gli hanno chiesto spiegazioni riguardo al curioso oggetto. Altri invece si sono limitati a fargli i complimenti, come sempre. Il gioiello, che a molti è sembrato uno scherzo, è in realtà uno dei pezzi della nuova collezione di Gucci realizzato interamente in metallo placcato oro e con un rubino incastonato.

mahmood.

Oggi Mahmood è seguitissimo non solo per il suo successo musicale, ma anche per il suo gusto originale rispetto alla moda. Per quanto riguarda la sua vita privata invece, il cantante ha sempre preferito mantenerla sotto il massimo riserbo: durante l’estate 2019 i paparazzi lo hanno pizzicato in compagnia del produttore Dardust, tanto che in molti hanno pensato a una liaison tra i due. Mahmood non ha mai confermato le voci in circolazione e, attraverso le sue Instagram stories, ha sempre lasciato intendere di essere single. Più volte il vincitore di Sanremo è stato pizzicato in compagnia di alcuni dei suoi presunti fidanzati.

MAHMOOD

Da corriere.it

mahmood.

Mahmood non sa solo cantare molto bene, sa anche come funzionano i social network. E con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha scatenato la curiosità e l’ilarità degli utenti. Protagonista, oltre al suo volto, un accessorio che non passa inosservato: un orecchino d’oro. Anzi, un copri-orecchio equipaggiato da un suo orecchino rosso (è un accessorio Gucci, da 300 euro). Insomma, più facile a indossarsi che a descriversi. Molti fan, nei commenti, approvano con pollici alti , cuoricini e complimenti — «Quanto sei bello». Altri sono un po’ perplessi e si chiedono se non sia troppo pesante da portare. Ai colleghi piace: Noemi ha postato un cuore, il produttore Dardust una bomba. Quest’estate, fra l’altro, si era vociferato di una presunta e poi smentita relazione fra Mahmood e il produttore.

elodie in topless in barca con mahmood TAORMINA - IL MURALE DI TVBOY DEDICATO A MAHMOOD mahmood sala mahmood sala mahmood mahmood eurovision mahmood