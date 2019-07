5 lug 2019 18:22

MAI DIRE DISCOVERY – LA GIALAPPA’S BAND LASCIA MEDIASET, MA NON TRASLOCA IN RAI: IL TRIO, INFATTI, SAREBBE IN TRATTATIVE CON DISCOVERY ITALIA - DOPO IL MANCATO ACCORDO CON LA TV DEL BISCIONE, DOVE TORNARONO NEL 2017 DOPO LA BREVE PARENTESI DI DUE STAGIONI IN RAI, I TRE COMICI DOVREBBERO RAPPRESENTARE UNA DELLE NOVITÀ DI RILIEVO DELLA PROSSIMA ANNATA…(VIDEO)