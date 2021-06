MAI DIRE RAI – L’INTESA PER IL NOME DI PAOLO DEL BROCCO È A UN PASSO: INTORNO ALL’AD DI RAI CINEMA SI SONO COAGULATI GLI APPREZZAMENTI DEL MOVIMENTO 5 STELLE, DI GIORGIA MELONI E ANCHE DI UN GROSSO PEZZO DEL PD. RESTA DA DIRLO A TINNY ANDREATTA: A NETFLIX SI SONO PENTITI, E LEI È ANDATA A CHIEDERE AIUTO AL SUO AMICO ENRICO LETTA – A COMPLICARE GLI INCASTRI CI SI SONO MESSI COLAO E GIAVAZZI, CHE SPONSORIZZANO LAURA CIOLI - SE IL DOSSIER NON SI SBLOCCA, DRAGHI HA GIÀ COMUNICATO IL SUO NOME PER IL RUOLO SI AMMINISTRATORE DELEGATO: ALESSANDRA PERRAZZELLI, VICE DG DI BANKITALIA

Federico Capurso per “La Stampa”

Quando Mario Draghi aveva invitato le forze di maggioranza a trovare un accordo sulle nomine Rai, altrimenti avrebbero scelto lui e il Tesoro - raccontano nei corridoi di palazzo Chigi -, era abbastanza sicuro di aver chiesto l' impossibile. Una facile premonizione. Tanto che il premier, se l' impasse non dovesse sbloccarsi, avrebbe già comunicato alle segreterie dei partiti il suo nome per il ruolo di amministratore delegato: quello di Alessandra Perrazzelli, attuale vice direttrice generale di Bankitalia.

L' impulso dato da palazzo Chigi sembra aver rimesso in moto la politica, ora alla ricerca di un' intesa. E in effetti intorno al nome di Paolo Del Brocco, uomo alla guida di Rai Cinema, negli ultimi giorni hanno iniziato a coagularsi gli apprezzamenti del Movimento 5 stelle, di Giorgia Meloni e di un pezzo del Pd.

Non tutti i dem sono convinti, però, perché su Del Brocco peserebbe un violento scontro avuto in passato con il presidente del Cinema America, Valerio Carocci, vicinissimo a Nicola Zingaretti, per una questione legata alla Fondazione Cinema.

Per questo il segretario Dem Enrico Letta avrebbe deciso di virare e sponsorizzare il nome di Eleonora Andreatta, detta «Tinny», un tempo al timone di Rai Fiction oggi passata a Netflix. . Dicono di lei che sia bravissima - e potentissima -, ma convincere gli alleati a convergere sul suo nome si sta rivelando un' operazione complicata, specie se la compattezza non si trova nemmeno dentro il Pd.

Del Brocco viene invece considerato un uomo «di garanzia» da Fratelli d' Italia. Matteo Salvini ha messo in chiaro sin dall' inizio con i suoi di voler «valorizzare le risorse interne all' azienda» e Del Brocco risponderebbe ai requisiti, ma l' ok di M5S e soprattutto di Meloni - nell' ormai eterna sfida tra i due - sembra aver spinto il Carroccio a sondare un' alternativa: Marcello Ciannamea, direttore della distribuzione Rai, con un posto anche nel cda di Auditel e di Rai Cinema.

A complicare gli incastri, ci sono anche le pressioni che stanno montando fuori dalle forze di maggioranza. Il ministro dell' Innovazione Vittorio Colao avrebbe infatti già dato il suo endorsement a Laura Cioli. I due si conoscono dai tempi di Vodafone e Cioli sembra aver raccolto apprezzamenti anche al ministero dell' Economia e a palazzo Chigi.

Persino l' ex direttore generale Rai Luigi Gubitosi - secondo gli spifferi che escono da viale Mazzini - sarebbe stato notato nelle ultime settimane alla ricerca spasmodica di sponde politiche per proporre Monica Maggioni come presidente.

Il premier non sembra intenzionato a rinviare la partita a dopo l' estate, ma un accordo tra i partiti al momento sembra complicato. Anche perché, sui tavoli aperti per le altre partecipate di Stato, si stanno creando tensioni. A giorni rinnoverà i suoi vertici il Gestore servizi energetici (Gse), pedina di peso nello sviluppo del Pnrr, e le voci di un patto siglato tra Pd e Lega, tagliando fuori tutti gli altri alleati, stanno creando scompiglio.

L' intesa raggiunta in questi giorni porterebbe alla presidenza Gaetano Tedeschi in quota Lega e Carlo Maria Medaglia come amministratore delegato in quota Pd. E i Cinque stelle, tagliati fuori proprio dal Pd, sono furiosi.

