Da www.tgcom24.mediaset.it

Fake news o notizia vera che sia il presunto contratto prematrimoniale che Jennifer Lopez avrebbe fatto firmare a Ben Affleck, in vista delle loro prossime nozze, è diventato virale. A stuzzicare la curiosità e ad alimentare il gossip è soprattutto la presunta clausula hot voluta da JLo: il suo futuro marito dovrà infatti garantirle 4 giorni di sesso a settimana.

Stravaganze piccanti da star o realtà? Quel che è certo è che la notizia è finita su molti giornali in attesa che i Bennifer la confermino o la smentiscano.

I contratti prematrimoniali bizzarri spopolano ad Hollywood, ma l'ipotetica clausola spicy di quello siglato da JLo e Ben Affleck è davvero una novità. A preoccupare la popstar sarebbe, sempre stando a quanto scrivono i media americani, la possibilità che il suo futuro marito la tradisca. Un obbligo sessuale settimanale contribuirebbe a non far calare il desiderio sotto le lenzuola e ad evitare eventuali scappatelle extra coniugali.

In fondo pare che la precedente relazione della bella JLo, quella con Alex Rodriguez, giunta quasi ai fiori d'arancio, sia naufragata proprio a causa dei tradimenti di lui e che la cantante e attrice avesse intenzione di far firmare un contratto prematrimoniale anche all’ex compagno, noto latin lover, chiedendo un risarcimento a molti zero in caso di tradimento. Le nozze non sono mai avvenute e il contratto non è stato mai siglato, ma questa volta Jennifer vuole prevenire e visto il passato da Casanova di Affleck avrebbe deciso di non prevedere risarcimenti economici ma di giocare d'astuzia puntando su un'arma vecchia come il mondo, il sesso.

