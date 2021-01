MAI SENZA L’UCCELLO – LA D’EUSANIO ANNUNCIA CHE ENTRERÀ NELLA CASA DEL “GRANDE FRATELLO VIP” CON IL PAPPAGALLO GIORGIO E FA INCAZZARE GLI ANIMALISTI: ANCHE I VERTICI MEDIASET ARRICCIANO IL NASO, MA LEI NON SE LA SENTE DI MOLLARE IL PENNUTO CHE L’HA AIUTATA A SUPERARE I MOMENTI DIFFICILI DELLA SUA VITA - L'ASSOCIAZIONE DIFESA ANIMALI HA SCRITTO A SIGNORINI MENTRE SUI SOCIAL È ESPLOSO IL CAOS…

Daniela Mastromattei per “Libero quotidiano”

Un pappagallo al Grande Fratello Vip. Uno? Saranno almeno una decina, e qualcuno è già uscito. No, stiamo parlando di un vero pennuto, di nome Giorgio: quello di Alda D' Eusanio. L' aspirante concorrente della casa è determinata: «Entro dalla porta rossa solo con il mio amato pappagallo». I vertici Mediaset arricciano il naso. E gli animalisti insorgono. Lei non se la sente di separarsi dal suo amico speciale al quale ha salvato l' anima oltre che la vita. «Era pelle e ossa quando l' ho visto in un negozio di animali, il venditore mi ha spiegato che pativa un lutto, era depresso e non mangiava più», ha raccontato la D' Eusanio. «L' ho portato a casa, a lui piace la pasta e, un rigatone lui e uno io, abbiamo ripreso a mangiare».

La giornalista, conduttrice e opinionista tv ha rivelato come l' incontro con il pappagallo sia stato per lei un momento di rinascita; avvenuto dopo il profondo sconforto in cui era caduta dopo la morte del marito, il sociologo Gianni Satera.

Un legame profondo. Stasera si saprà se entrerà con Giorgio o da sola al GF Vip la cui chiusura è slittata al primo marzo. Ma social e animalisti hanno lanciato appelli per evitare l' ingresso dell' animale. L' Aida l' ha detto a chiare lettere: «La signora D' Eusanio ci ripensi e non entri nella casa con il suo Giorgio perché sarebbe per quel pappagallo un' esperienza drammatica».

L' Associazione italiana Difesa animali e ambiente ha scritto anche ad Alfonso Signorini, amante degli animali, perché convinca la nuova concorrente a fare un passo indietro. La pensa così anche la dottoressa Franca Ciani veterinaria di Follonica: «La sensibilità di un pappagallo è il modo corretto per definire un bambino con problematiche di spettro di autismo, senza nulla togliere ad entrambi. Visto che il piccolo pennuto vive di emozioni e abitudini routinarie: la sua comfort zone è la ripetizione della quotidianità che ha col suo proprietario, che gli ha fornito gli strumenti e insegnamenti più appropriati al suo carattere per farlo divertire, mangiare, dormire ed interagire con lui».

Insomma, prosegue la dottoressa, «non è corretto sconvolgere i suoi ritmi, le manifestazioni psicologiche di un pappagallo stressato potrebbero portarlo a gravi patologie e conseguenze per la sua stessa vita». Sempre sotto i riflettori a vedersela con le voci gracchianti di altri "pappagallini" e "pappagalline", seppur senza il becco e le penne, chissà che giornate, povera bestia. E chissà se, pure lui, come Samantha De Grenet, sarà costretto ad essere sgridato da Antonella Elia. Speriamo tanto che faccia un salto e le si posi sul naso per farle capire ciò che la buona educazione ha impedito alla De Grenet di replicare alla nevrotica opinionista.

Se Giorgio dovesse essere costretto a entrare, che cerchi di placare l' arrogante Tommaso Zorzi, che da quando ha il sospetto di non essere lui il vincitore minaccia ogni giorno di uscire. E che dia qualche lezione di bon ton a Giulia Salemi (la deve smettere di chiamare "amore" tutti, pure i muri), fidanzata "in casa" con Giampaolo Petrelli, l' ex velino di Striscia La Notizia. Staremo a vedere, gli animali non sono mai entrati nella casa del GfVip. Sarebbe la prima volta.

