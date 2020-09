18 set 2020 16:18

DI MAIO SUI CARBONI ARDENTI - MERLO: IL FURBETTO DIRETTORE GRILLINO DEL TG1 CHIAMA PER IL SI’ IL MINISTRO E PER NO DUE EX DC, DEPUTATI DAL 2001 (LUPI) E DAL 1983 (CASINI). SUGGERISCE SENZA DIRLO CHE DI QUA C'È LA CASTA INAMOVIBILE, DI LÀ I 5STELLE. MA LA VERITÀ È ROVESCIATA: DI MAIO (IMBARAZZANTI LE SUE AUTO BLU) OCCUPA TG1, INPS, ENI, ENEL, LEONARDO, BANCHE, ENAV, ANAS, AGCOM. È LUI LA CASTA CHE …