“Ho accettato di far parte di “Realiti” perché non volevo diventare io la protagonista del reality. Sapevo che se non fossi venuta sarei stata sempre una concorrente visto che ogni stronz..a che scrivo su Instagram diventa una questione nazionale. Se siete venuti qua per chiedermi dei ca..i miei, di Morgan e queste cose cose qui, non fatemi domande perché sono dei punti interrogativi”.

Esordisce con queste parole Asia Argento dopo una decina di minuti dall’inizio della conferenza stampa in Rai per la presentazione di Realiti, lo show condotto da Enrico Lucci in onda su Rai 2 dal prossimo 5 giugno. Parole con cui l’attrice vuole subito prendere le distanze dalle probabili domande dei giornalisti, (che ci saranno) sulle sue recenti dichiarazioni sulla situazione economica dell’ex-marito Morgan, rilasciate su Instagram, da cui “ho deciso di cancellarmi per non influenzare il popolo sovrano” sottolinea Argento.

Il popolo sovrano di cui parla l’attrice, figlia di Dario Argento, è quello dei social chiamato ad esprimere il voto sui concorrenti che parteciperanno a questo nuovo format, voluto fortemente dal direttore di Rai2, Carlo Freccero: “il programma mette in scena l’Italia del selfie, oggi pensiamo che l’unico valore sia il narcisismo. E’ la prima volta che la tv generalista s’ibrida e connette con Instagram, il programma infatti va in diretta, senza paracadute ed i voti degli utenti Instagram contano molto. Il nostro è uno show è sperimentale che chiude questa prima mia fase a Rai2. Una fase in cui serve molto coraggio e senza arroganza vogliamo scontrarci con lo show di Barbara D’Urso, il mercoledì, ed anche se faremo pochissimo (come audience), è nostro obbligo misurarci con chi vince”.

Come funziona. Realiti andrà in onda per sei puntate, (alle 21.20 su Rai 2) in ognuna ci saranno dei concorrenti, in media otto, scelti a loro insaputa, in base ai loro post, ai video che metteranno sui social. Per capire, nella puntata zero, che è stata mostrata in conferenza stampa c’erano Matteo Salvini, Michela Brambilla, Mark Caltagirone, Gue Pequeno, Luigi di Maio, Nicola Zingaretti, Wanda Nara. Sia vip che non.

Sia politici che non. Il filo rosso sono i video delle persone presenti sui social, che si esprimono su argomenti di attualità, frivoli, ma anche seri, che gli autori sceglieranno di puntata in puntata. A differenza dei reality dove i personaggi si propongono o accettano perché contattati, in Realiti i concorrenti sono inconsapevoli.

La giuria. C’è una giuria popolare in studio (a Cinecittà) che può assegnare voti da 1 a 10, a cui si aggiunge la giuria dei 3 saggi, composta da Asia Argento, il rapper Luchè e lo scrittore Aurelio Picca, che daranno il loro parere scegliendo tra tre colori, verde, giallo e rosso. A queste giurie, si aggiungono i voti in diretta da casa esclusivamente via Instagram. Ma il vero deus ex machina, colui in grado di confermare o ribaltare il vincitore di ogni puntata sarà solamente Enrico Lucci, il conduttore.

“E ‘un programma che mischia l’idiozia all’intelligenza” dice l’ex-Iena “per ogni concorrente ci sarà una clip di presentazione, li sceglieremo prendendo i loro video postati sui social, possibilmente per ogni scheda del concorrente ci sarà anche l’ultima cosa che ha pubblicato e da quello prenderemo spunto per capire dove siamo arrivati. E’ come se si autopresentassero sui social in base a quello che pubblicano continuamente, ma poi in studio ci saranno dei servizi di approfondimento legati alla tematica del personaggio ed ogni settimana avremo un ospite”. A chi gli chiede la scelta di andare in onda nello stesso giorno della D’urso, Lucci replica con la solita seria ironia “la nostra ambizione è fare molto peggio, di raggiungere il punto di non ritorno per le nostre coscienze”.

L’idea di un format nuovo, tra i pochi a non essere acquistato all’estero appartiene all’autore Umberto Alezio. “L’idea è venuta di notte, non dormivo, e stavo vedendo Truman Show. In questa parodia del reality, in cui i concorrenti sono i fatti di attualità della settimana, chiunque può essere protagonista, vip, non vip, politici e non. Ma Ci saranno anche temi seri, come l’accoglienza, e l’immigrazione, mischieremo alto e basso sperando di fare intrattenimento e di lanciare qua e la qualche spunto di riflessione”.

Asia Argento e le polemiche con i giornalisti. Nel turno delle domande non mancano piccanti botta e risposta tra l'attrice e due giornalisti. La prima di Libero, che le chiede perché ha scelto di far parte del programma dopo la sua esclusione da X-Factor (per i presunti abusi di cui è stata accusata da Bennett).

“Le critiche ormai...a voi di Libero ho fatto querela 7 volte. Sono 35 anni che faccio questa vita, proprio perché ho sempre voluto mettermi in gioco, non andare sul sicuro. Si è vociferato di altri programmi, ma questo mi interessa di più, perché mi interessa parlare di attualità, perché sono una persona che si informa, ho vari punti di vista anche contrastanti tra di loro, e quindi mi sembrava giusto mettermi in gioco in questa maniera come rivalsa contro gente come voi di Libero”.

L'altro botta e risposta è con un collega de Il Giornale che le ha chiesto perchè ha sentito il bisogno di una rivalsa quando è lei stessa a far parlare di sè commentando i fatti della sua vita privata sui social. "Non sono qui per lamentarmi. Anzi è una lotta contro quei bastardi. Io non sono un personaggio, ma una persona, vado dai miei figli, mi sveglio la mattina alle 7, faccio una vita diversa dalle pippe mentali che vi fate su di me.

Non lo faccio a posta, mi vergono, per questo mi sono cancellata dai social, è sempre successo che persone fuori dal coro facciano discutere, parlare, arrabbiare, mio malgrado faccio parte degli outsider e questa cosa quando torno a casa la sera mi fa piangere, perché io sono una persona solitaria, semplice, vivo per i miei figli per il lavoro, questa idea di me nasce dal fatto che sono una persona diversa, che dico sempre come la penso".