LA MALA VITA - STASERA ALLE 21, CINE34 SCODELLA “NUMER ONE”, IL FILM CONSIDERATO SCOMPARSO DI GIANNI BUFFARDI: LA PELLICOLA, GIRATA NEL 1973, RIPERCORRE LE VICENDE DELL’OMONIMO NIGHT ROMANO A DUE PASSI DA VIA VENETO, FREQUENTATO DAL JET SET E CHIUSO UN ANNO PRIMA PER DROGA – LÌ GLI ULTIMI SCAMPOLI DELLA “DOLCE VITA” SI INTRECCIANO CON LA MALA DA ROMANZO CRIMINALE DELLA CAPITALE – NEL FILM, CRUDO E VIOLENTO, SI INDAGA SULLA MORTE DI UNA GIOVANE CHE…

Pedro Armocida per “il Giornale”

number one 5

È da non perdere l'appuntamento di stasera, alle 21,00 sul canale Mediaset Cine34, con la messa in onda di un film considerato scomparso, Number One di Gianni Buffardi, introdotto e commentato da Tatti Sanguineti con le testimonianze di Antonello Buffardi, figlio del regista, e di Alberto Anile, conservatore della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia che ha curato il restauro.

Stiamo parlando di un indel stant -movie 1973 sull'omonimo night romano, frequentato dal jet-set dell'epoca, che, l'anno prima, veniva chiuso per una storia di droga. Un film in cui si respira lo spirito del tempo, quel momento in cui la Dolce Vita - il locale Number One si trovava a due passi da via Veneto - inizia a trasformarsi nella malavita da romanzo criminale della Capitale, e quel periodo in cui gli scandali legati al mondo della droga venivano costruiti secondo alcuni, come Tatti Sanguineti sostiene dopo l'arresto del suo e nostro amato Walter Chiari nel 1970, ad arte - anche per distogliere lo sguardo da altri e ben più gravi fatti, in primis la strage di Piazza Fontana.

gianni buffardi

In Number One, unico film diretto da Gianni Buffardi, marito, negli anni '50, di Liliana De Curtis e dunque genero di Totò di cui produsse alcuni film, morto nel 1979 a 49 anni per leptospirosi dopo un bagno nel Tevere, Renzo Montagnani interpreta un commissario di Pubblica Sicurezza che indaga sulla morte sospetta di una giovane donna. Ben presto i collegamenti con il Number One si fanno sempre più fitti con misteriosi furti di quadri, inquietanti omicidi e un mondo sempre più corrotto.

number one 4

Il film, molto crudo e violento e per questo vietato ai minori di 18 anni, sparito subito dalla circolazione e mai uscito in homevideo, arriva ora in tv grazie al restauro, presentato al recente Torino Film Festival, del Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale, a partire da negativi originali ritrovati in 35mm e messi a disposizione da RTI-Mediaset in collaborazione con Infinity+.

number one 2

La fase di color correction è stata supervisionata dal direttore della fotografia del film, Roberto D'Ettorre Piazzoli. A seguire, nella stessa serata, Cine34 propone 'filogicamente' Piper di Carlo Vanzina e Night Club di Sergio Corbucci.

number one 1 toto' con la figlia liliana number one 8 number one 7 number one 6 number one 3