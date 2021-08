MALEDETTA FORMENTERA – MARCO TRAVAGLIO REPLICA A LUCIANONE NOBILI: “CÀPITA CHE IL FATTO IMMORTALI UNA BRIGATA DI RENZIANI CHE SE LA SPASSA A FORMENTERA MENTRE TENTA DI SCIPPARE AI POVERI I 500 EURO AL MESE DI REDDITO DI CITTADINANZA AL GRIDO ‘DOVETE SOFFRIRE E SUDARE’. LA RISPOSTA DEGLI SCIOPERATI È: ‘ANCHE TRAVAGLIO È STATO A FORMENTERA’. GIÀ, MA NON È UN PARLAMENTARE, NON CAMPA DI SOLDI PUBBLICI E SOPRATTUTTO NON HA MAI DATO LEZIONI DI LABORIOSITÀ A CHI VIVE IN MISERIA. SE NON CAPISCONO LA DIFFERENZA, GLI FACCIAMO UN DISEGNINO…”

1 - IL "FATTO" ACCUSA IL RENZIANO NOBILI E I SUOI COLLEGHI DI PARTITO DI SVACANZARE A FORMENTERA IN STILE "UN PO’ TARDO ADOLESCENTI ROMANTICI, UN PO’ VITELLONI ITALIANI ALLA CONQUISTA DELLE BALEARI" - IL PARLAMENTARE DI ITALIA VIVA LA PRENDE MALE E RISPONDE TIRANDO IN BALLO "MARCOLINO", CON TANTO DI FOTO: "HO VISITATO, PER LA PRIMA VOLTA, UN’ISOLA DOVE TRAVAGLIO E I SUOI AMICI SONO HABITUÉ..."

2 - LE MELE E LE PERE

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”

(…) Càpita poi che il Fatto immortali una brigata di renziani che se la spassa a Formentera mentre tenta di scippare ai poveri i 500 euro al mese di reddito di cittadinanza al grido "dovete soffrire e sudare". La risposta degli scioperati è: "Anche Travaglio è stato a Formentera". Già, ma non è un parlamentare, non campa di soldi pubblici e soprattutto non ha mai dato lezioni di laboriosità a chi vive in miseria. Se non capiscono la differenza, gli facciamo un disegnino.

Brunella Bolloli per “Libero quotidiano”

Lucianone Nobili c'è cascato di nuovo. Si parla ancora delle sue vacanze. Il fedelissimo di Matteo Renzi è fatto così: è romano de Roma, è pieno di contatti, ha 43 anni ma almeno da venti bazzica le serate e gli eventi politico-mondani della Capitale prima con la Margherita, poi con il Pd, ora per Italia Viva con cui è stato eletto alla Camera.

Domina il mezzo social neanche fosse un millennial ed è un twittatore seriale, anche in vacanza. Quest' anno, dopo le fatiche parlamentari, ha raggiunto gli amici qualche giorno a Formentera e tutto abbronzato si è fatto i selfie con la storica cumpa: lui, il collega senatore Francesco Bonifazi, Federico Lovadina (presidente di Sia, società controllata da Cassa depositi e prestiti), il coordinatore romano di Italia Viva, Marco Cappa, e il parlamentare azzurro Andrea Ruggieri, compagno di Anna Falchi.

Una Band of brothers, come recita l'hashtag della loro estate 2021, che non è certo sfuggita a quegli stakanovisti francescani del Fatto quotidiano, i quali hanno visto su Instagram le foto della combriccola gaudente al mare e sono inorriditi: non si fa! I giornalisti cari ai grillini, in assenza di altre notizie, hanno quindi deciso di confezionare un paginone tra lo sfottò e l'indignato per dire che non è giusto, quelli di Italia Viva se la spassano troppo sulle spalle della povera gente a cui vorrebbero togliere il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia pentastellato.

«Il nuovo Giglio magico combatte la povertà a modo suo», si legge nel titolo nel pezzo di Tommaso Rodano, che riporta anche una frase estrapolata del leader di Iv sullo stop ai sussidi e la gente che «deve soffrire».

VITELLONI ROMANTICI

Il Fatto, in sintesi, parte dal presupposto che poiché Renzi è contro il reddito di cittadinanza, allora i suoi parlamentari non hanno diritto ad andare in ferie. O, se proprio devono farlo, meglio si rintanino in qualche eremo lontano dalla folla, dai ristoranti, dalle spiagge dorate e dal mare incantato delle Baleari.

Piuttosto si portino la sedia di plastica da casa e il mangiare al sacco. Nobili, neanche a dirlo, è il bersaglio preferito del giornale diretto da Marco Travaglio, forse perché è vicinissimo al "nemico" Matteo Renzi, per il quale sarebbe disposto perfino a immolarsi o a giurare sul suo scranno che Iv è il primo partito o che l'assemblea on line è stata partecipata all'inverosimile, o forse perché è uno che ama comunicare in modo appassionato, senza tanti giri di parole, e quando lo fa gli riesce così bene che spesso spiazza l'avversario.

Ad esempio, in risposta all'attacco dell'altro giorno, vedendosi le sue foto in primo piano con la maglietta provocatoria (Politics is like sex...), gli scatti in relax con gli amiconi «un po' tardo adolescenti romantici, un po' vitelloni italiani alla conquista delle Baleari», li sbeffeggia il giornale citando «Bonifazi languido in camicia di lino e lenti scure»; leggendo l'ironia sul video che li ritrae con l'attore spagnolo che interpreta Arturito nella Casa di carta mentre canta "O partigiano, portami viaaa, o Bella Ciao, ciaoooo", ecco Luciano avrebbe potuto tacere e lasciare cadere la cosa. Invece, dal suo personalissimo archivio mentale di elefantiaca memoria, il renziano ha risposto, al solito, con un tweet.

Su Travaglio al mare. Proprio a Formentera. Travolto da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto (o forse era settembre) del 2018. Il direttore che fa la morale a tutti, come mostrano le foto pubblicate allora da Chi, era, in t-shirt e pantaloncini con telo sulla spalla e aria rilassata nella stessa isola dei vipponi che piace alla Roma godona, ma evidentemente perfino a lui. E Nobili l'ha asfaltato: «Oggi il #FattoQuotidiano mi attacca perché ho trascorso dei giorni a Formentera con i miei amici. Non capisco perché: ho visitato, per la prima volta, un'isola dove #Travaglio e i suoi amici sono habitué. Dov' è il problema?», ha cinguettato l'ex portavoce di Gentiloni.

BACCHETTONI A FASI ALTERNE

Qualche anonimo commentatore sui social ha obiettato che «Travaglio è un giornalista e si paga le ferie, tu sei un deputato e te le paghiamo noi». Insomma, la solita, odiatissima, casta. «Ma non è assolutamente vero!», replica l'esponente renziano già l'anno scorso nel mirino per una foto con la Boschi e altri in motoscafo, «è una polemica ridicola.

Chi è eletto in Parlamento non dovrebbe andare in vacanza? Il Fatto da sempre si diverte a prendere di mira Italia Viva e io ricevo anche minacce di morte sui social da qualche fanatico, ma non sto qui a lamentarmi, anche se tra un po' dovrò cominciare a querelare. In quanto al reddito di cittadinanza», spiega, «noi non abbiamo mai nascosto di volerlo cambiare. I Cinquestelle dicono di avere abolito la povertà, ma lo sanno anche loro che non è vero. Renzi da premier con il reddito di inclusione aveva decuplicato i fondi per la povertà, mentre il contributo dei grillini è irrisorio.

Gli scatti al mare? Dopo Ferragosto ho raggiunto i miei amici che avevano preso in affitto una casa a Formentera. Nessuna donna con noi, ci conosciamo da anni, volevamo stare al mare, se avessimo voluto andare in giro a fare le seratone, sceglievamo Ibiza. Trovo assurda tutta questa storia, alimentata da odiatori che però prima di attaccare dovrebbero pensare.

Ormai noi di Iv siamo abituati al livore di una parte politica: se avessero trovato 24mila euro nel giardino di Renzi, anziché nella cuccia del cane della Cirinnà, avrebbero fatto partire un mandato di cattura internazionale. Io, poi, non ero mai stato prima in quest' isola, a differenza di Travaglio che invece potrebbe scrivere una guida sui ristoranti e i locali del posto, visto che la conosce meglio dime».

