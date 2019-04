MALGIOGLIO COME SHARON STONE: “AL GRANDE FRATELLO ERO SENZA MUTANDE" - “LA MALGY” SI È PRESENTATO NELLA CASA E POI IN STUDIO CON UN KILT SCOZZESE LASCIANDO L’AUGELLO LIBERO DI PENZOLARE: “HO AVUTO UNA PAURA INCREDIBILE QUANDO BARBARA D'URSO HA CERCATO PIÙ VOLTE DI ALZARLO, COSÌ HO CERCATO SEMPRE DI STARLE LONTANO…”

Anna Rossi per www.ilgiornale.it

CRISTIANO MALGIOGLIO CON IL KILT

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Gf. Un'edizione partita col botto che ha regalato ai telespettatori decine di colpi di scena. Ogni personaggio, infatti, porta con sé una storia da raccontare. Dalla figlia di Rutelli alla ex compagna di Morgan. Ma sicuramente, a tenere banco, è stato Cristiano Malgioglio. L'irreverente opinionista si è palesato nel programma prima direttamente nella Casa, poi in studio con un kilt scozzese.

Ovviamente, tutto il pubblico a casa e in studio (e la stessa conduttrice) se il cantante indossasse le mutande. "Ma dai non toccare", ha più volte urlato Malgioglio in diretta. Ma queste mutande c'erano o non c'erano? A rivelarlo è stato lo stesso Cristiano. In un’intervista al sito Look da Vip, ha ammesso di non aver avuto nulla sotto il suo kilt scozzese, "solo frutta e verdura".

sharon stone in basic istinct

"Ve lo svelo in esclusiva - ha spiegato - sotto il kilt non portavo le mutande, come da tradizione. Ho avuto una paura incredibile quando Barbara (D'urso, ndr) ha cercato più volte di alzarlo, così ho cercato sempre di starle lontano". E ancora: "È un vintage, indossato da Sean Connery. È stato comprato in un mercatino delle pulci di Londra, l’ho fatto adattare dai miei adorati sarti indiani a Roma. Il risultato è stato molto interessante, mi sono trovato a mio agio, diciamo che le ‘gonne’ mi calzano a pennello".