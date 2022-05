MALGY FA COSE TURCHE - CRISTIANO MALGIOGLIO HA TROVATO KEBAB PER I SUOI DENTI: "SONO FIDANZATISSIMO CON UN RAGAZZO TURCO. MARIA SCHNEIDER? PER LEI ERO UN AMICO E UN COMPAGNO E LEI UNA SORELLA PER ME. DAMIANO DEI MANESKIN IN GUÊPIÈRE E TRUCCO? NON CI TROVA NULLA DI TRASGRESSIVO. PRIMA ERO L’UNICO A TRUCCARMI IN QUEL MODO. NELLE MIE CANZONI PARLAVO DI FEMMINISMO E DI OMOSESSUALITÀ: ERO MOLTO PIÙ MODERNO DI TANTE COSE OGGI”

Anticipazione da GENTE in edicola da domani

Intervista a Cristiano Malgioglio di Maria Elena Barnabi

Chi vincerà quest’anno all’Eurovision?

«Tutti vorrebbero che vincesse l’Ucraina per la guerra».

E Mahmood e Blanco?

«Tifo per loro. Se l’anno scorso per i Måneskin mi sono messo in mutande, quest’anno mi metterei in topless».

Ti piace lo stile di Damiano dei Måneskin, tutto pizzi, guêpière e trucco?

«Io lo guardo e lo trovo normalissimo. Invece per i ragazzi di oggi è una grande novità, una cosa moderna».

Tu ti truccavi e ti vestivi in quel modo anni fa...

«In Italia ero l’unico a farlo, e a truccarmi il viso in quel modo. L’altro forse, oltre a me, era Renato Zero con i suoi vestiti. Non voglio essere presuntuoso, ma se avessi voluto diventare una star internazionale ci sarei riuscito. Nelle mie canzoni parlavo di femminismo e di omosessualità: ero molto più moderno di tante cose oggi».

cristiano malgioglio 8

Gli artisti ti hanno amato molto, la critica meno.

«Ho lavorato con i numeri uno in assoluto: Iva Zanicchi, Mina, Giuni Russo, Raffaella Carrà. Ho sempre amato le donne forti».

A proposito di donne, il sito Dagospia ha rivelato che ti saresti sposato in segreto con l’attrice Maria Schneider, la defunta ma mai dimenticata star di Ultimo tango a Parigi. È vero?

«Maria per me è stata più che un’amica, eravamo legatissimi. C’era un’attrazione molto forte. E forse sì, sono stato innamorato molto di lei anche se non lo sapevo. Era una persona assai malinconica: per tutta la vita ha cercato di affrancarsi da Ultimo tango a Parigi. Bernardo Bertolucci, il regista, con tutti i film che ha fatto dopo avrebbe potuto contattarla. Invece niente. Finalmente Quentin Tarantino l’aveva chiamata, ma il tumore al polmone l’ha portata via prima di girare».

cristiano malgioglio 7

Insomma questo matrimonio? C’è stato oppure no?

«Io per lei ero un amico e un compagno e lei una sorella per me. Ma io sposato con Maria Schneider? No. Ho un’altra natura io, e la amo molto. E ora sono fidanzatissimo con un ragazzo turco».

