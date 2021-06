Barbara Visentin per www.corriere.it

anni frid lyngstad 12

La cantante castana degli ABBA

Tra il 1970 e il 1982 gli ABBA hanno conquistato il mondo: il quartetto pop svedese è diventato il gruppo scandinavo più importante della storia, ha venduto oltre 400 milioni di dischi e ha sfornato canzoni che tutti conoscono a memoria (oltre ad aver dato il la, in tempi più recenti, a musical e film di successo).

La band - che ufficialmente non si è mai sciolta e a più riprese ha annunciato di essere in procinto di pubblicare nuovi brani - è formata da due coppie: Björn Ulvaeus e Agneta Fältskog, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad. Proprio quest’ultima, la cantante con i capelli castani, ha un passato tormentato alle spalle e una vita sorprendente che non tutti conoscono

Chi è Anni-Frid Lyngstad

anni frid lyngstad e agnetha faltskog abba

Anni-Frid Lyngstad, conosciuta artisticamente anche come Frida, è nata nel 1945 in un paesino della Norvegia e si è poi spostata a vivere in Svezia.

Comincia a esibirsi come cantante jazz fin da adolescente, ma il suo debutto davanti a un pubblico più ampio avviene nel 1967, quando vince un concorso per giovani talenti: viene invitata in televisione a cantare in una serata in cui la tv svedese ha messo in piedi un fitto programma di show per tenere la gente il più possibile in casa incollata allo schermo.

Quella notte, infatti, nel Paese cambia il senso di marcia nelle strade ( il lato di guida si sposta dalla sinistra alla destra) e si temono incidenti automobilistici. Due anni dopo questo inizio, avviene l’incontro tra Frida e Benny Andersson che poi la recluta per gli ABBA e diventa anche il suo secondo marito.

abba 2

L’esperimento nazista

La nascita di Anni-Frid Lyngstad è legata a un periodo terribile della storia del 900: Anni-Frid fa parte infatti del programma eugenetico nazista di selezione delle nascite mirato ad «arricchire» i geni ariani.

Sua madre Synni viene selezionata per il progetto durante l’occupazione tedesca della Norvegia e il padre è un ufficiale tedesco già sposato, di nome Alfred Haase, che Anni-Frid crede morto e non conosce fino a molti anni dopo. La madre e la nonna di Anni-Frid vengono poi considerate delle traditrici in Norvegia e sono costrette a scappare in Svezia con la bambina per rifarsi una nuova vita.

anni frid lyngstad 14

Ad aggiungersi a una storia già di per sé drammatica, sopraggiunge la morte della madre che lascia Anni-Frid orfana a soli due anni a causa di un’insufficienza renale. La bambina cresce dunque con la nonna materna.

Il ritrovamento del padre

Anni-Frid ha scoperto che il padre era vivo per caso, 30 anni dopo, grazie alle rivelazioni di un giornale tedesco nel 1977: i due si sono conosciuti e ad architettare l’incontro è stato Benny Anderson degli ABBA, ai tempi suo marito.

«È stato difficile ritrovarlo. Sarebbe stato diverso se fossi stata una bambina o una teenager - disse poi la cantante di quell’incontro -. Non riesco a stabilire una connessione con lui o a volergli bene come avrei fatto se fosse stato con me mentre crescevo». L’artista fu segnata dalla sua infanzia e da questi avvenimenti che contribuirono a causare la depressione di cui soffrì per un periodo

Anni-Frid oggi

anni frid lyngstad con il marito heinrich ruzzo reuss von plauen

Dopo il momento magico con gli ABBA e la fine del matrimonio con il compagno di band (divorziarono nel 1981), Anni-Frid proseguì la carriera musicale come solista. Proprio registrando uno dei suoi dischi, a metà degli anni 80 conobbe un architetto paesaggista svizzero-svedese che era anche principe, Heinrich Ruzzo Reuss von Plauen, discendente della famiglia nobile dei Reuss.

ARTICOLO SUL PADRE DI anni-frid lyngstad

Lo sposò nel 1992 acquisendo i titoli nobiliari, ma rimase vedova nel 1999, quando il marito morì di cancro ad appena 49 anni. Un anno prima la cantante aveva anche perso la figlia, morta in un incidente stradale a 30 anni. Dopo la morte del marito, Anni-Frid è rimasta a vivere in Svizzera, in mezzo alla natura, dove vive tutt’ora, dedicandosi alla filantropia

anni frid lyngstad 15 anni frid lyngstad 1 anni frid lyngstad anni frid lyngstad benny andersson anni frid lyngstad 5 anni frid lyngstad 9 anni frid lyngstad 17 anni frid lyngstad 18 matrimonio anni frid lyngstad benny andersson anni frid lyngstad 16 anni-frid lyngstad CON IL PADRE anni frid lyngstad 19 anni frid lyngstad 8 anni frid lyngstad 10 anni frid lyngstad 4 abba anni frid lyngstad benny andersson 2 anni frid lyngstad 3 anni frid lyngstad 13 abba anni frid lyngstad benny andersson anni frid lyngstad 2 anni frid lyngstad 2 anni frid lyngstad abba 2