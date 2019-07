MANCA SOLO IL DRUGO (E TE PARE POCO) – IL PROSSIMO ANNO ARRIVA LO SPIN-OFF DE "IL GRANDE LEBOWSKI" BASATO SUL PERSONAGGIO DI JESUS QUINTANA, INTERPRETATO DA TURTURRO. È STATO L’ATTORE A CHIEDERE E GIRARE IL FILM, CON L’OK DEI FRATELLI COEN – “THE JESUS ROLLS” ARRIVERÀ IN SALA NEL 2020 E CI SONO PRATICAMENTE TUTTI I PERSONAGGI, TRANNE IL “DUDE” IN ACCAPPATOIO… – VIDEO

Federico Pontiggia per "il Fatto quotidiano”

No, Il grande Lebowski non torna più, tocca accontentarsi di Jesus, Jesus Quintana. I fratelli Joel e Ethan Coen l' hanno giurato, non daranno mai un sequel al loro cult del 1998, ma l' autorizzazione allo spin-off, ovvero all' utilizzo dello squinternato giocatore di bowling Jesus Quintana, l' hanno concessa all' amico John Turturro. The Jesus Rolls, questo il titolo definitivo, arriverà in sala nei primi mesi del 2020, scritto, diretto e interpretato dal cineasta italoamericano al fianco di Bobby Cannavale, Audrey Tautou, Jon Hamm, Susan Sarandon e Pete Davidson.

L' attesa c' è, ed essendoci di mezzo Il Grande Lebowski non stupisce: il Dude, da noi Drugo, reso leggendario da Jeff Bridges vanta già due festival dedicati, nel Kentucky e a Londra; una religione, il Dudeismo ovvero The Church of the Latter-Day Dude, che annovera oltre 200 mila sacerdoti in tutto il mondo; due specie di ragni americani ribattezzati in suo nome.

Oltre a essersi ricavato siffatta nicchia nell' immaginario collettivo - nel recente Avengers: Endgame un appesantito e trasandato Thor (Chris Hemsworth) viene apostrofato "Lebowski" da Tony Stark (Robert Downey Jr.) - il Drugo è stato utilizzato per spiegare il marxiano feticismo delle merci, per illuminare il feticismo sessuale in chiave femminista e per rintuzzare il capitalismo post-reaganiano incarnato dai vari Jerry Maguire e Forrest Gump.

Sopra tutto, e contro ogni probabilità, non ha smesso di farci credere nel suo ritorno: quando lo scorso 24 gennaio Bridges pubblicò su Twitter una clip nei panni del Drugo con la sibillina didascalia "Can' t be living in the past, man. Stay tuned", fu psicosi collettiva - invece era il teaser di una pubblicità della birra poi trasmessa durante il Super Bowl, mannaggia.

Siccome Lebowski, quindi Quintana, in un' operazione un tot speculativa. The Jesus Rolls è stato girato nel 2016 quale Going Places, ossia il titolo internazionale di Les valseuses ("I coglioni"), da noi I Santissimi, il film-scandalo scritto e diretto dal francese Bertrand Blier nel 1974, con protagonisti Gérard Depardieu, Patrick Dewaere e Miou-Miou. Nel farne il remake in lingua inglese, Turturro ha ravvisato qualche rassomiglianza tra quei tre balordi volgari, sessuali e criminali e il suo Jesus, cui già dovevamo battute del calibro di "Seamus e il sottoscritto ve abriremo le chiappe!" e "Prova a tirare fuori el ferro io te lo estrapo de mano, te lo metto en el culo e poi premo el grilletto hasta che siento el clic!", e ne ha fatto, complici i Coen, uno specchietto per le allodole, ossia "lo spin off del Grande Lebowski".

La confezione, per di più, sarà politicamente avvertita, se non corretta: "Sembra essere un buon momento - ha dichiarato Turturro - per distribuire un film trasgressivo sulla stupidità degli uomini che provano, falliscono e provano meglio a comprendere e sondare il mistero delle donne". Dopo lunga gestazione e tribolato montaggio, The Jesus Rolls arriverà sullo schermo potendo pescare nel fandom di Lebowski e annusare l' aria che tira, #MeToo compreso ("Le donne sono i personaggi più forti e affiatati").

Come per Blier, il terzetto - Turturro, Cannavale e Tautou - dovrà fuggire da un parrucchiere armato, dalla polizia e dalla società, al contempo "rinserrando i legami di questa famiglia di disadattati".

Appena uscito di prigione dove ha scontato una condanna per pedofilia, il latino-americano Jesus Quintana si troverà a fronteggiare anche un altro nemico: la nostra nostalgia canaglia, che vent' anni più tardi ancora indossa l' accappatoio di flanella del grande Lebowski.

