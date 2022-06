MANESKIN E COMPANY POSSONO ATTENDERE: IL ROCK RESTA ROBA DA "BOOMER" - L'ESTATE 2022 SEGNA IL RITORNO IN CONCERTO DI ALCUNI DEI GRUPPI ROCK PIÙ IMPORTANTI DELLA STORIA DELLA MUSICA: DAI ROLLING STONES A GLI WHO, PASSANDO PER GLI AC/DC, I GUNS 'N' ROSES E VASCO - NONOSTANTE L'ETÀ AVANZATA, "LA VECCHIA GUARDIA" CONTINUA A SCATENARSI SUL PALCO E A DARE SPETTACOLO, MENTRE LE NUOVE GENERAZIONI DEVONO PUNTARE SULL'APPARENZA PER ATTIRARE L'ATTENZIONE...

Francesca D'angelo per “Libero quotidiano”

concerto rolling stones milano 2022 2

Sì, sono vecchi. Decisamente vecchi. Hanno il volto coperto di rughe, la camminata incerta e, dagli spalti, le fanciulle non lanciano più il reggiseno in loro direzione. Una parte di te li guarda e pensa: «Ma ce la faranno?». Poi iniziano a suonare e capisci che quei vecchietti sono ancora i ragazzacci di sempre: quelli che non si limitano a suonare il rock ma, il rock, lo incarnano. Anche a 70 anni. Anzi, forse soprattutto a 70 anni. Loro sono la musica. Ecco, questa potrebbe la sintesi del mega concertone dei Rolling Stones che si è svolto, martedì sera, a Milano ma pure il commento per molti altri concerti rock over 70.

damiano dei maneskin in mutande al festival pinkpop

LO SMUTANDATO

Già, perché i duri e puri del "sesso, droga e rock n roll" non mollano mica. La vecchia guardia è più viva che mai e dà ancora parecchi punti alle giovani leve, compreso lo smutandato Damiano dei Maneskin che, al Pinkpop Festival in Olanda, è rimasto in intimo per ravvivare l'atmosfera. Ai Rolling Stones invece è bastato suonare (bene) per infiammare la platea. Come dicevamo, martedì la band ha fatto il pienone allo stadio San Siro di Milano.

Festeggiava niente meno che 60 anni di carriera e l'hanno fatto sulle note di Satisfaction, Start me up, Miss You, Midnight Rambler, You Can't Always Get What You Want... Insomma, una trafila di pezzi stra cult tanto che viene da chiedersi quante altre band della nostra epoca (leggi: giovani) possano vantare la medesima line up di successi.

Sul palco non c'erano tutti perché, purtroppo, Charlie Watts è passato a miglior vita, ma gli altri Higlander sono ancora qui tra noi, più vivi che mai, e insieme ai loro colleghi over 70 stanno scrivendo un nuovo capitolo della musica rock: quello della geriatria che se ne fotte.

the who tour 2022

Pensateci: se da giovani la vera trasgressione era il sesso e la droga, dopo i 60 anni il vero colpo di testa è fregarsene della pensione (amanti del reddito di cittadinanza e del salario minimo, ci sentite?), della vecchiaia, dell'immagine (non sono proprio bellini, diciamocelo) e fare solo quello che vuoi. Ossia suonare. Le tue canzoni. A loop. Senza nemmeno scomodarsi a farne di nuove.

Ebbene, i pionieri di questa nuova frontiera sono parecchi.

the who tour 2022 2

Oltre ai Rolling Stones, in prima fila ci sono gli The Who (o meglio, i due rimasti visti che gli altri sono morti). La band, la cui mitica Won't get fooled again è diventata la sigla della serie tv CSI: Miami, ha annunciato The Who Hits Back 2022, il loro nuovo mega tour in giro per l'America: inizia a ottobre, in Canada per poi fare tappa a New York, Las Vegas, Seattle, Denver.

ac dc tour 2022 4

Sono lanciatissimi anche gli AC/DC: i riff della rock band australiana, fondata da Angus Young nel pieno degli anni 70, hanno fatto scuola e non stupisce se i biglietti per i loro concerti sono ancora sold out. Tra l'altro tra i fan sfegatati della band c'è persino il Principe William: lui stesso ha dichiarato che, per darsi la carica, ascolta tutte le mattine Thundestruck.

i pink floyd su tiktok

PURE SU TIKTOK

Non possiamo poi non citare i Pink Floyd, peraltro freschi di account su TikTok. Sì, esatto: con un comunicato ufficiale, a fine maggio la leggendaria band ha annunciato di aver attivato un proprio profilo dove posteranno contributi video inediti. Inoltre hanno concesso alla comunità di TikTok l'utilizzo di una quindicina delle loro canzoni, tra cui Money (molto pertinente, ne conveniamo). La reazione dei pischelli moderni? Uno sfracello di cuori e like.

la reunion dei guns n roses 2

E che dire della reunion dei Guns N'Roses? Axl Rose e Duff McKagan non suonavano insieme dal monumentale tour di Use Your Illusion del 1992-1993. «All'inizio la reunion doveva durare un paio di date al massimo» ha raccontato Slash, «Ma appena siamo tornati sul palco, io Axl e Duff abbiamo ritrovato la chimica che ha creato i Guns N'Roses e quindi siamo andati avanti». Infine, con un pizzico di patriottismo aggiungiamo all'elenco anche il nostro mitico, inimitabile, Vasco. Chi ha partecipato a uno dei suoi ultimi concerti, sa... Una nuova era del rock è appena nata. E ha 70 anni.

concerto rolling stones milano 2022 19 la reunion dei guns n roses 3 vasco rossi al circo massimo vasco rossi al circo massimo vasco rossi al circo massimo vasco rossi al circo massimo vasco rossi al circo massimo la reunion dei guns n roses 6 la reunion dei guns n roses 5 la reunion dei guns n roses 1 ac dc tour 2022 1 la reunion dei guns n roses 4 ac dc tour 2022 2 ac dc tour 2022 3 concerto rolling stones milano 2022 16 concerto rolling stones milano 2022 13 concerto rolling stones milano 2022 15 concerto rolling stones milano 2022 17 concerto rolling stones milano 2022 18 the who tour 2022 1 the who tour 2022 3 concerto rolling stones milano 2022 20