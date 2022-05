LA MANINA BIRICHINA DI BELEN - ALLE “IENE” LA SHOWGIRL ARGENTINA CONFESSA DI MASTURBARSI SPESSO E VOLENTIERI: “DOPO UNA PANDEMIA E CON UNA GUERRA IN CORSO, ABBIAMO TUTTI BISOGNO DI RILASSARSI E OGNUNO HA IL SUO METODO” – E AMMETTE DI PREFERIRE I PORNO ALLE CANNE: “NON SOLO LE DONNE FANNO AUTOEROTISMO, MA LO FANNO MAGARI ANCHE GUARDANDO UN FILM PER ADULTI… COME VOI MASCHIETTI” - VIDEO

LA PUNTATA DELLE IENE DEL 4 MAGGIO 2022

https://www.mediasetplay.mediaset.it/article/mediasetplay/leiene/le-iene-puntata-mercoledi-4-maggio_SE000000000061_a33423

Da www.liberoquotidiano.it

Una Belen Rodriguez sincera fino a essere spudorata: a Le Iene la showgirl argentina parla di sesso e auto-erotismo senza alcun tabù. Il clima, nello show di Italia 1, si scalda cole interviste doppie a coppie vip sulla loro vita sotto le lenzuola. Si sottopongono al "test" Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi.

Visto il tenore della discussione, Teo Mammucari si è tuffato a bomba frugando nell'intimità della collega presentatrice, chiedendole conto del suo rapporto con il piacere. "Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo", azzarda Belen facendo intuire dove volesse andare a parare. "Cosa fai quando torni a casa da sola dopo aver lavorato? Dai, dopo che sei ti fatta una canna…", domanda malizioso Mammucari. "No, le canne non me le faccio. Però posso dire quello che faccio o siamo in fascia protetta?", rilancia l'argentina pigiando il piede sull'acceleratore.

"Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno. Non c’è niente di male, finalmente si può dire in televisione", ha quindi ammesso Belen. "Non ci credono a casa, fagli vedere…", ribatte pronto Teo. La Rodriguez è un fiume in piena: "Non solo le donne fanno autoerotismo, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti… come voi maschietti".

