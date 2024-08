A MANO A MANESKIN – LA BAND ROMANA CONTINUA A SMENTIRE LE VOCI DI CRISI, MA NEL FRATTEMPO DAMIANO DAVID E VICTORIA DE ANGELIS PORTANO AVANTI I LORO PROGETTI DA SOLISTI – LA SUPER-SEXY BASSISTA, DOPO IL TOUR DA DJ IN GIRO PER L’EUROPA, ANNUNCIA IL NUOVO SINGOLO INSIEME ALL’ARTISTA BRASILIANA ANITTA, MENTRE IL CANTANTE STA LAVORANDO AL PRIMO ALBUM DA SOLISTA – I DUE SI STANNO RITAGLIANDO UNO SPAZIO PARALLELAMENTE AL GRUPPO ANCHE A LIVELLO DI CONTRATTI CON BRAND E AZIENDE…

Estratto dell’articolo di Mattia Marzi per “il Messaggero”

maneskin

A spazzare via le voci sulla presunta crisi circolate con insistenza nelle ultime settimane ci hanno pensato loro stessi, all'indomani del concerto che lo scorso giovedì li ha visti chiudere il loro tour a Parigi sul palco del festival Rock en Seine. «Di questo tour ci teniamo stretto ogni ricordo e ogni sentimento», hanno scritto i Maneskin. Un messaggio d'addio? Non proprio. Subito dopo i quattro […] hanno aggiunto: «Non vediamo l'ora di tornare sul palco».

LE VOCI

Non avverrà proprio nell'imminenza. […] i Maneskin si sono presi una pausa e i due volti più popolari e amati della band, il cantante Damiano David e la bassista Victoria De Angelis, ne approfittano per dedicarsi ciascuno ai rispettivi progetti da solista.

anitta victoria de angelis

La prima a ritagliarsi uno spazio tutto per sé è Victoria […] bassista del gruppo […] E così dopo aver collezionato negli ultimi mesi esibizioni sui palchi dei club e dei festival di Ibiza, Manchester, Dublino, Barcellona, Berlino, ora De Angelis porta la sua carriera come deejay a uno step superiore: venerdì 30 agosto uscirà il suo primo singolo ufficiale, Get Up Bitch (Shake ya ass), in collaborazione con una superstar della musica latina come la brasiliana Anitta. […]

LA HITDELL'ESTATE

«Hit dell'estate», assicura lo stesso Damiano, commentando il post con il quale la compagna di band ha annunciato su Instagram l'imminente uscita della canzone, che arriva dopo la pubblicazione in rete, lo scorso febbraio, del mixtape Victoria's Treat. Nel frattempo anche lui ha cominciato a ritagliarsi il proprio spazio parallelamente alla band: secondo le indiscrezioni il cantante avrebbe lavorato nelle scorse settimane a un disco solista […]

damiano david

LA PUBBLICITÀ

I due si dividono anche a livello di contratti con brand e aziende. Damiano è stato ingaggiato come testimonial da Maserati (dopo un primo spot uscito ad aprile, a giugno è stato girato al Mottarone, in Piemonte, una nuova pubblicità), mentre Victoria sta prestando il proprio volto alla nuova campagna di Tim. Dall'entourage dei Maneskin, che Carlo Conti vorrebbe riportare a febbraio a Sanremo come superospiti, filtrano smentite sulla crisi, ma le attività della band sono destinate a rimanere congelate per un po'.

concerto dei maneskin a parigi 1 victoria dei maneskin MANESKIN victoria de angelis alla festa di capodanno damiano dei maneskin victoria dei maneskin victoria dei maneskin concerto dei maneskin a parigi 2 victoria dei maneskin 34 victoria dei maneskin