Da www.tgcom24.mediaset.it - 31 gennaio 2021

Partecipare al "Grande Fratello" per far capire a tutti cosa significa essere disabili. E' l'idea di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore colpito da due proiettili alla schiena due anni fa e rimasto paralizzato. Bortuzzo ha lanciato il suo appello in una intervista al "Messaggero". "Nelle relazioni quotidiane le persone non sanno davvero come trattare con noi - dice -. Mostrando cosa significhi quotidianamente vivere la disabilità si romperebbe questo muro".

Sono passati due anni da quando due proiettili sparati da due giovani colpirono per errore Bortuzzo, cambiando per sempre la sua vita. Due anni e tanta fisioterapia dopo qualcosa è cambiata, "miglioramenti ci sono ogni giorno" dice lui, ma allo stesso tempo ammette di aver smesso di angosciarsi "con l’idea costante di riprendere a camminare. Lo vorrei e ci sto lavorando, ma non mi do più scadenze".

E così nel frattempo lancia quella che sembra una provocazione ma nemmeno tanto, perché l'obiettivo è serio ed è quello di alzare il velo su una realtà che per la maggior parte delle persone resta sconosciuta. "È evidente, la gente non sa come avvicinarsi alla disabilità - racconta Manuel al quotidiano romano -. C’è un imbarazzo che noi percepiamo al volo. Ci sono persone coraggiose che stanno rompendo questo muro. Una su tutte, Bebe Vio. Ma credo che dovremmo fare di più".

Ecco quindi l'idea del "Grande Fratello". Il reality dove le persone sono sotto l'occhio delle telecamere 24 ore su 24, mostrando ai telespettatori le proprie vite in tutti i momenti della giornata. Una conoscenza che manca quando si tratta di persone disabili.

“Si potrebbe capire cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime - spiega l'ex nuotatore -. Non dobbiamo mica sempre suggerire la stretta al cuore. Bisognerebbe anche imparare a ridere dei nostri limiti. Noi lo facciamo, e questo in parte ci salva. La forza del Grande Fratello è proporre i personaggi nella propria quotidianità. Questo implica pregi e difetti, limiti e risorse”.

