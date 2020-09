I MANZI E LE BONAZZE DI ''TEMPTATION'' SUPERANO IL SUPERDOTATO ANGELA (IN SOVRAPPOSIZIONE: 16,9 VS 15,9%) - SCIARELLI (8,9%), BENE ''RAMBO'' (8,1%), PALOMBA SPECIAL 3,1%) - PURGATORI (2,7%) - AMADEUS (17,3%), PAPERE (15,1%), MORENO (3,4%), PALOMBA (6,1-5,1%) - GRUBER (7,2%) - E.DANIELE (14,4-12%), FALCHI/CONVERTINI (8%), ''FORUM'' (17%) - BORTONE (10,6%) - MATANO (13,7%), D'URSO (12,1-15%) - VESPA (9%)

Da www.tvzoom.it

A raccogliere la parte maggioritaria del pubblico disponibile è stata Canale 5 che ha proposto una sanguigna prima puntata di Temptation Island, senza vip e con Alessia Marcuzzi alla conduzione, conseguendo 2,958 milioni ed il 18,8% di share. Il programma è rimasto in linea con il livello di ascolti dell’esordio dell’edizione precedente settembrina (vip), che il 9 settembre del 2019 aveva portato a casa 2,949 milioni di spettatori ed il 18,16% di share. Il programma è però rimasto ampiamente sotto il livello della prima puntata della precedente edizione nip, che il 24 giugno del 2019 aveva portato a casa 3,546 milioni di spettatori ed il 22,24% di share.

Il picco di ascolti, da oltre 4 milioni, è arrivato nei momenti di svelamento dei single, maschi e femmine, a cavallo delle 22.00. La storia in crisi tra Nello e Carlotta ha riportato il programma a 3,4 milioni prima delle 23.00, e poi nel finale il falò maschile con il gelosissimo Davide protagonista, ha superato la soglia del 30% di share.

La Marcuzzi si è confrontata con un avversario comunque molto ostico.

Su Rai1, con Ulisse – Il Piacere della scoperta, Alberto Angela in giro per le bellezze di Roma ha riscosso 3,134 milioni di spettatori ed il 15,9% di share.

Nel periodo in cui le due trasmissioni sono andate in onda contemporaneamente su Canale 5 la Marcuzzi ha avuto 3,3 milioni di spettatori con il 16,9%, mentre su Rai1 Angela ha ottenuto 3,1 milioni di spettatori e il 15,94%.

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 16 settembre 2020, su Rai1 – dalle 21.29 alle 23.46 – la prima puntata di Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha conquistato 3.134.000 spettatori pari al 15.89% di share. Su Canale 5 – dalle 21.32 alle o.59 – l’esordio di Temptation Island 8, con Alessia Marcuzzi, ha raccolto davanti al video 2.958.000 spettatori pari al 18.78% di share (Buonanotte: 981.000 – 18.78%). Su Rai2 il finale di stagione di The Good Doctor 3 ha interessato 1.676.000 spettatori pari al 7.21% di share, nel primo episodio, e 1.757.000 spettatori pari all’8.48%, nel secondo episodio. Su Italia 1 Rambo ha intrattenuto 1.692.000 spettatori (8.12%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 1.696.000 spettatori pari ad uno share dell’8.87% (presentazione di 13 minuti: 1.661.000 – 7.22%).

Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 640.000 spettatori con il 3.06% di share (I Saluti: 379.000 – 2.55%). Su La7 Atlantide, che proponeva il documentario Harzog Incontra Gorbaciov, ha registrato 520.000 spettatori con uno share del 2.7% (solo il documentario in onda dalle 21.28 alle 23.14: 582.000 – 2.73%). Su Tv8 Dead Man Down – Il sapore della vendetta segna 243.000 spettatori con l’1.21%. Sul Nove Avamposti – Dispacci dal Confine ha raccolto 302.000 spettatori con l’1.37%. Sul 20 Costantine registra 306.000 spettatori con l’1.47%. Su Rai4 Traffik segna 396.000 spettatori e l’1.83%. Su Rai Movie Radiofreccia segna 312.000 spettatori con l’1.43%. Su La5 Rosamunde Pilcher – Estate D’Amore raccoglie 409.000 spettatori e l’1.76%.

Ascolti TV Access Prime Time

Gruber al 7.24%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 3.977.000 spettatori con il 17.29%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.491.000 spettatori con uno share del 15.15%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 797.000 spettatori con il 3.43%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.127.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Tutto su Mia Madre raccoglie 993.000 spettatori con il 4.47%. Un Posto al Sole raccoglie 1.687.000 spettatori con il 7.32%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.364.000 individui all’ascolto (6.06%), nella prima parte, e 1.181.000 spettatori (5.1%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.667.000 spettatori (7.24%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 522.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 494.000 spettatori con il 2.2%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti raccoglie 435.000 spettatori pari all’1.9%.

Preserale

Caduta Libera deve accontentarsi del 16.35%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.348.000 spettatori (19.03%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.044.000 spettatori (24.02%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.586.000 spettatori (13.64%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.593.000 spettatori (16.35%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 598.000 spettatori (4.12%), Castle segna 928.000 spettatori (4.64%). Su Italia1 Dr House ha ottenuto 540.000 spettatori (3.46%), nel primo episodio, e 844.000 spettatori (4.02%), nel secondo episodio. Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.509.000 spettatori con il 13.87%. Blob segna 847.000 spettatori con il 4.05%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 926.000 individui all’ascolto (4.69%). Su La7 Little Murders ha appassionato 159.000 spettatori (share dell’1.21%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 200.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Mattina

Bene Mattino Cinque.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 732.000 telespettatori con il 15.58%. Storie Italiane ha ottenuto 679.000 spettatori (14.43%), nella prima parte in onda dalle 9.56 alle 10.52, e 721.000 spettatori con l’11.97% nella seconda parte. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 794.000 spettatori (16.02%), nella prima parte, 716.000 spettatori (15.23%) nella seconda parte e 588.000 spettatori (12.53%) nei Saluti in onda dalle 10.37 alle 10.44. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 150.000 spettatori con il 3.05%. Su Italia 1 The Mentalist ottiene un ascolto di 136.000 spettatori pari al 2.69% di share. Su Rai3 Agorà convince 350.000 spettatori pari al 7.04% di share (presentazione di 31 minuti: 345.000 – 6.28%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 233.000 spettatori con il 4.91%. Su Rete 4 I Cesaroni registra una media di 114.000 spettatori (2.34%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 212.000 spettatori con il 4.24%. A seguire Coffee Break ha informato 181.000 spettatori pari al 3.84%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 60.000 spettatori con l’1.2%.

Daytime Mezzogiorno

Niente da fare per Falchi e Convertini.

Su Rai1 C’è Tempo Per… ha raccolto 812.000 spettatori con l’8.03% di share mentre C’è Tempo Per… Extra – dalle 13 alle 13.23 – segna 1.095.000 spettatori con il 7.9%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.365.000 telespettatori con il 17%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 327.000 spettatori con il 5.02%, nella prima parte, e 708.000 spettatori con il 6.79%, nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 253.000 spettatori con il 3.48%. Grande Fratello Vip segna 1.057.000 spettatori e il 7.92%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.232.000 spettatori con l’8.2% (Extra: 1.025.000 – 6.74%). Su Rai3 Elisir ha interessato 403.000 spettatori con il 6.64%.

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 968.000 spettatori (11.33%). Quante Storie ha raccolto 599.000 spettatori (5.03%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 121.000 spettatori con l’1.94%, nella prima parte, e 232.000 spettatori (2.01%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 541.000 (3.72%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 284.000 spettatori con share del 4.7% nella prima parte, e 405.000 spettatori con il 3.57% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 158.000 spettatori con l’1.1%. Su La7D la replica di Senti chi Mangia raccoglie 47.000 spettatori e lo 0.59%.

Daytime Pomeriggio

Il Paradiso delle Signore al 16.48%.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.380.000 spettatori pari al 10.64% della platea. Dalle 15.53 alle 16.39, una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.807.000 spettatori con il 16.48%. A seguire il TG1 ha ottenuto 1.187.000 spettatori (11.58%) mentre TG1 Economia ha ottenuto 1.132.000 spettatori (11.12%). La Vita Diretta ha raccolto 1.319.000 spettatori con il 13.75% (presentazione dalle 17.07 alle 17.16: 1.092.000 – 10.91%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.569.000 spettatori con il 16.88%. Una Vita ha convinto 2.396.000 spettatori con il 16.83% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.569.000 spettatori con il 21.11% (finale: 1.858.000 – 16.53%).

Grande Fratello Vip segna 1.684.000 spettatori e il 15.55%. Dalle 16.21 alle 17.16, Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 1.438.000 spettatori pari al 13.9% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.125.000 spettatori (12.15%), nella prima parte, a 1.474.000 spettatori nella seconda parte (15.05%) e a 1.360.000 spettatori (12.94%) nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Tour de France: Tour Diretta ha raccolto 779.000 spettatori con il 6.06%. Dalle 16.05 alle 17.24 Tour De France: Tour all’Arrivo ottiene 1.364.000 spettatori con il 13.11%. Dalle 17.33 alle 17.44, il Giro d’Italia Femminile ha ottenuto 488.000 spettatori e il 5.39%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 993.000 spettatori (6.72%), nel primo episodio, 869.000 spettatori (6.31%), nel secondo episodio e 707.000 spettatori (5.62%) nel terzo episodio.

Big Bang Theory segna 570.000 spettatori (4.89%). Modern Family ha appassionato 449.000 spettatori con il 4.09%. La Vita Seconda Jim segna 392.000 spettatori e il 4.23%. A seguire Grande Fratello Vip segna 305.000 spettatori e il 3.14%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.545.000 spettatori con il 16.99%. Il Commissario Rex ha appassionato 469.000 spettatori pari al 3.95%. Aspettando… Geo ha registrato 408.000 spettatori con il 3.79%.

Geo segna 727.000 spettatori e il 7.39%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà ha interessato 274.000 spettatori (share del 2.24%). Tagadà #ViaggioinItalia segna 169.000 spettatori e l’1.61%. Senti chi Mangia raccoglie 110.000 spettatori con l’1.15% (Senti chi Mangia Non si Butta Via Niente: 110.000 – 1.18%). Su TV8 La Perla del Paradiso raccoglie 232.000 spettatori e il 2.2%. Vite da Copertina ha raccolto 108.000 spettatori con l’1.1%. Su La5 Grande Fratello Vip Live segna 79.000 spettatori e lo 0.52%.

Seconda Serata

Vespa al di sotto del 10%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 680.000 spettatori con il 9.04% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 464.000 spettatori pari ad uno share del 12.37%. Su Rai2 Rai Parlamento – Tribuna Referendaria segna 208.000 spettatori con l’1.25%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 381.000 spettatori con il 4.98%. Su Italia1 Demolition Man è visto da 459.000 spettatori (5.91%). Su Rete 4 Nella Morsa del Ragno è stato scelto da 254.000 spettatori con il 3.19% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.916.000 (19.23%)

Ore 20.00 4.795.000 (22.99%)

TG2

Ore 13.00 2.215.000 (15.97%)

Ore 20.30 1.537.000 (6.8%)

TG3

Ore 14.25 1.498.000 (10.82%)

Ore 19.00 1.757.000 (12.01%)

TG5

Ore 13.00 2.837.000 (20.15%)

Ore 20.00 3.993.000 (18.81%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.758.000 (15.57%)

Ore 18.30 753.000 (6.76%)

TG4

Ore 12.00 361.000 (4.19%)

Ore 18.55 583.000 (3.97%)

TGLA7

Ore 13.30 541.000 (3.57%)

Ore 20.00 1.099.000 (5.18%)

TG8

Ore 12 77.000 (0.9%)

