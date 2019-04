IL MAR-CELO È GRIGIO - ''TROPPO SMOG A MILANO'', E IL TENORE MARCELO ALVAREZ DÀ FORFAIT ALLA SCALA. POTREBBE TRATTARSI DEL PRIMO CASO DI ''ABBANDONO ATMOSFERICO'', MA DIETRO CI SONO DELLE PERFORMANCE ANDATE MALE: GOLA SECCA, PESANTISSIME CONTESTAZIONI AL REGISTA DAVID POUNTNEY (PRECIPITATO NELLA BUCA DEL SUGGERITORE), ANCHE QUALCHE BUUH! PURE PER LUI, IL TENORE ASSETATO

Alberto Mattioli per ''la Stampa''

tenore marcelo alvarez

Potrebbe anche essere il primo caso di «forfait atmosferico» o di «fuga dallo smog» nella pur variegata storia della Scala.

Protagonista, ovviamente, un tenore. Sta di fatto che Marcelo Alvarez spiega su Instagram le sue sparizioni a ripetizione alla Manon Lescaut di Puccini attualmente in scena nel Tempio con l'«inquinamento di Milano».

La vicenda è curiosa. Il tenorissimo argentino, 57 anni, ha cantato regolarmente la prova generale, dicono bene, e la prima della nuova produzione dell' opera, il 31 marzo scorso.

E in quest' occasione le cose non sono andate altrettanto bene. Alvarez prendeva fiato in continuazione spezzando tutte le frasi e faceva una specie di «rincorsa» prima di ogni acuto (e disgraziatamente Des Grieux ne ha molti), obbligando Riccardo Chailly dal podio a miracoli di flessibilità ritmica per non perderselo per strada.

E non è stato solo un problema, diciamo così, di inquinamento acustico. Alvarez ha infatti la bizzarra abitudine, in scena, di bere in continuazione da bicchieri, fiaschette e borracce strategicamente disseminati per il palcoscenico. Insomma, gola secca e prova non esaltante. Infatti alla fine, fra le pesantissime contestazioni al regista David Pountney (che, forse impressionato dai fischi, è pure precipitato nella buca del suggeritore, unica gag davvero riuscita della serata), c' è stato anche qualche buuh! pure per lui, il tenore assetato.

Poi, pare, l' inquinamento di Milano ha fatto il resto e Alvarez ha cancellato le tre recite seguenti, sostituito dall' ottimo Roberto Aronica che la Scala, che conosce i suoi polli, aveva già in casa come Des Grieux II.

A questo punto Aronica canterà anche le recite per le quali era già previsto, sabato prossimo e il 24, mentre Alvarez annuncia sempre via social che «si sta riprendendo» e «spera di gua rire completamente e di ritornare a cantare prima possibile». In ogni caso, questa Manon Lescaut si potrà vedere in tivù stasera, alle 21.15 su Rai5. Con Aronica e senza bicchieri.

