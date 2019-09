MARA VENIER RESUSCITA PURE I MORTI - VIDEO: VETTE INARRIVABILI A ''DOMENICA IN'', QUANDO ROMINA POWER PARLA DELLA SUA OSTETRICA, ''CON CUI SONO RIMASTA IN CONTATTO FINCHÉ ERA VIVA''. PECCATO CHE LA POVERA MIRELLA FOSSE DIETRO LE QUINTE PRONTA A RIABBRACCIARLA. MARA LA ANNUNCIA E LEI RIDE: ''NON MORO. TOCCO FERRO!'' - ROMINA: ''CHE FIGURACCIA!''

Mara Venier, dopo aver fatto risorgere Domenica In, fa resuscitare anche i morti. Il contenitore domenicale di Rai1 è ripartito da dove era rimasto, ovvero da un clima ilare alimentato da scherzi e memorabili gaffe. Questa volta, però, a cadere in fallo non è Mara ma l’ospite Romina Power. Nel corso dell’intervista, l’americana parla di Mirella, l’ostetrica che aveva fatto nascere le sue figlie. Il ricordo è nostalgico perchè la donna, rivela, è deceduta:

“Finché era in vita siamo rimaste in contatto… non c’è più purtroppo, era più grande di me”.

Mentre la figlia Cristel, in collegamento, ride sotto i baffi, arriva la ‘rivelazione’ della Venier:

“Senti Romina, è successa una cosa incredibile. Zia Mara è riuscita a resuscitare Mirella, perchè Mirella è viva ed è qua!”.

L’ostetrica a sorpresa entra in studio e abbraccia Romina, incredula dall’apparizione dell’arzilla signora. Il pubblico non smette di ridere e Mara è in lacrime. “Che figuraccia”, esclama Romina spiegando di aver dato per morta l’anziana ostetrica perché non aveva risposto alla partecipazione per il matrimonio della figlia.

“Non sono morta e sto anche in vita bene (…) Non moro. Tocco ferro!”

ribatte l’ostetrica, che chiarisce il disguido: quando era arrivata la partecipazione non era a Roma e al suo ritorno, a matrimonio già celebrato, non aveva trovato il modo di rintracciare la Power. Una sorpresa in pieno stile Domenica In, che – viste le premesse – anche quest’anno sembra puntare sulla leggerezza e sul sano cazzeggio.

