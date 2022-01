28 gen 2022 17:46

LA MARATONA MENTANA HA SFRACASSATO LE PALLE ANCHE A SGARBI! - VITTORIONE RIMETTE A POSTO CHICCO "L'USURPATORE": "IL GIORNALISTA DELLE MARATONE DI 15 ORE IN CUI NON DICE NIENTE HA MILITARMENTE OCCUPATO LO SPAZIO CHE SU LA7 ERA DI MYRTA MERLINO, COME ISRAELE CON LA TERRA DEI PALESTINESI. L'HA PURE OSPITATA PER POCHI MINUTI! DOVEVA ESSERE LEI A INVITARE LUI… E POI NON HA MANCATO DI FARE BATTUTE CONTRO DI ME" - VIDEO