Giuseppe Candela per Dagospia

RAI1 PREPARA UNO SHOW CON VIRGINIA RAFFAELE

Alla presentazione dei palinsesti la Rai ha annunciato i programmi in onda fino a dicembre 2023. Cosa andrà in onda nei primi sei mesi del 2024?

Il Direttore dell'Intrattenimento Prime Time avrebbe messo nel mirino Virginia Raffaele. Attrice, comica e con alle spalle diverse presenze al Festival di Sanremo. Si starebbe lavorando a uno show in due puntate, questa volta destinato non a Rai2 ma a Rai1. Un progetto ancora in una fase embrionale.

GRANDE FRATELLO, REBUS OPINIONISTI: TRA RICCIARELLI E BARALE IL "SOGNO" CESARA BUONAMICI. CI SPERA GREGORACI

Come anticipato da queste parti per il ruolo di opinioniste al Grande Fratello era praticamente fatta: le prescelte Katia Ricciarelli, voluta con forza dal conduttore Alfonso Signorini, e Paola Barale.

Al netto di smentite e articolesse sussurrate, le due signore erano a un passo dalla firma. Pronte per il grande annuncio alla presentazione dei palinsesti Mediaset poi uno stop "di riflessione" improvviso.

"Nessuna fretta, meglio decidere con calma", il ragionamento dei vertici, che come anticipato dal Fatto Quotidiano hanno già bocciato tanti concorrenti che erano presenti nella prima lista proposta all'ad Pier Silvio Berlusconi.

È cambiato il vento. E allora chi prenderà il posto delle uscenti Bruganelli e Berti? I nomi di Ricciarelli e Barale sono ancora sul tavolo dove sarebbe apparso un nome a sorpresa, quello di Cesara Buonamici. Sì, proprio la conduttrice di punta del Tg5. Per provare a spiazzare e ad alzare il livello, trattandosi di un nome di spicco dell'informazione del Biscione sono in corso riflessioni sugli effetti della sua partecipazione. Una suggestione, di cui vi diamo conto, ma che difficilmente potrebbe concretizzarsi. Ci spera, con meno chance, anche Elisabetta Gregoraci. Come finirà?

VERONICA GENTILI DA BEPPE CASCHETTO (CHE 'PERDE' CRISTINA PARODI). D'URSO, MERLINO, DE GIROLAMO E TIMPERI DA LUCIO PRESTA

Tiene banco il telemercato ma anche i cambi d'agenzia fanno notizia. La giornalista Veronica Gentili, fresca di uscita da Rete 4 direzione Le Iene, ha deciso di affidarsi al potente Beppe Caschetto.

Il suo arrivo nella Itc2000 non è ancora ufficializzato sul sito perché avvenuto poche settimane fa, stesso discorso per Cristina Parodi che ha salutato Caschetto per approdare all'agenzia Realize, che si occupa anche di sua sorella Benedetta e di suo cognato Fabio Caressa. Raggiunge Realize anche Emanuel Lo, compagno della cantante Giorgia e insegnante di Amici di Maria De Filippi.

Nuovi ingressi nell'agenzia Arcobaleno Tre di Lucio Presta, anche in questo caso i nomi non figurano sul sito ufficiale. Ma a gestire il futuro televisivo di Barbara D'Urso è il manager calabrese che si occupa, come Dagoanticipato, anche della sua sostituta, Myrta Merlino.

Fanno ora parte di Arcobaleno Tre il conduttore Tiberio Timperi e la potentissima Nunzia De Girolamo. Quest'ultima regna a Viale Mazzini forte dei legami trasversali da destra, da dove arriva e ha conservato ottimi rapporti con Meloni e Salvini, a sinistra, grazie a suo marito Francesco Boccia, esponente del Pd vicino a Elly Schlein e in buoni rapporti anche con Giuseppe Conte. De Girolamo, non a caso, dopo Estate in Diretta e Ciao Maschio, otterrà anche la conduzione del martedì sera post Berlinguer. Ipotesi che avrebbe creato qualche agitazione in cda...

DE MARTINO "NASCONDE" LE SERATE IN DISCOTECA

Stefano De Martino "nasconde" le sue serate in discoteca. Non a Belen Rodriguez, non per questioni di cuore. L'ex ballerino di Amici partecipa molto spesso, in cambio di cifre a dir poco importanti, come special guest a feste in discoteca. Un po' come avveniva per i tronisti di Uomini e Donne ai tempi d'oro. De Martino per non sporcarsi "l'immagine" non annuncia, non rilancia le sue ospitate sui social. Punta a un profilo alto? Nel dubbio porta a casa la "grana".

LELE ADANI PRENDE IL POSTO DI CLAUDIO MARCHISIO

Esce Marchisio, entra Adani. Cambio alla Domenica Sportiva che nella prossima stagione, condotta da Simona Rolandi con Alberto Rimedio, avrà nel cast fisso Lele Adani (per la gioia dei tifosi bianconeri) al posto proprio dello juventino Claudio Marchisio. Dove finirà il Principino?

MERLINO GIOCA D'ANTICIPO SU MATANO. SI ALLUNGA MORNING NEWS?

Myrta Merlino a Pomeriggio 5: la scommessa di Mediaset per il dopo Barbara D'Urso. Gira voce che il contenitore pomeridiano di Canale 5 potrebbe debuttare già lunedì 4 settembre per provare a fidelizzare, giocando d'anticipo sul competitor La Vita in Diretta con Alberto Matano, il cui ritorno è previsto per l'11 settembre.

Sette giorni prima sfiderà l'amica Nunzia De Girolamo, alla guida di Estate in Diretta con Gianluca Semprini. Sempre dalle parti di Cologno Monzese si starebbe pensando all'allungamento di "Morning News" con Simona Branchetti, forte dei risultati auditel positivi potrebbe continuare per una o due settimane in più. Valutazioni in corso.

È GIA' FINITA LA COLLABORAZIONE TRA GIANMARCO MAZZI E FRANCESCO BERNARDINI (FIGLIO DI MASSIMO)

Dagospia ne aveva dato notizia in anteprima: Francesco Romano Bernardini, figlio del conduttore Massimo Bernardini, nello staff di Gianmarco Mazzi. Il rapporto professionale tra il comunicatore e il sottosegretario alla Cultura è già finito, durato solo pochi mesi.

INDOVINELLI

1) Il musicista ha avuto un successo clamoroso negli anni 90, i riflettori si sono poi spenti. Qualcuno giura di averlo visto alla guida di un taxi a Milano. Chi è?

2) Nei corridoi di Cologno Monzese la giornalista e la conduttrice si sono ritrovate faccia a faccia. Non si sono nemmeno salutate, dicono che una delle due sia particolarmente preoccupata. Come mai? E soprattutto di chi si tratta?

3) Tutti si chiedono: ma questa chi la spinge? È sconosciuta e sul campo sta mostrando tutti i suoi limiti ma la signorina in questione può contare sulla stima di un dirigente potentissimo. Chi sono?

E IN TEMA DI INDOVINELLI UNA STORIA FINITA CON UNA CONDANNA PER IL MANAGER ANDREA DI CARLO...

Dal profilo Instagram di Giuseppe Candela

"Non capitarmi mai di fronte perché ti metto la faccia al posto del culo"

"Sono pronto a mandarti qualcuno sotto cosa che te fa capì che non devi rompe il cazzo"

"Mica me sporco le mani, delatore infame, te lo faccio spiegare da un paio di amici"

"Trovati un lavoro, io ti ho avvertito"

"Quella vacca di tua madre, ci vediamo presto. Ho piacere di conoscerti"

Questi sono alcuni dei messaggi che ho ricevuto due anni fa dal manager televisivo Andrea Di Carlo, rappresentante di numerosi volti di spicco del piccolo schermo. Insulti, minacce, offese di ogni tipo per un indovinello, che non presentava riferimenti diretti o indiretti alla sua persona, pubblicato nella rubrica "A lume di Candela", da sette anni online su Dagospia.

La giustizia, come si suol dire, ha fatto il suo corso.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, esaminata la richiesta del Pubblico Ministero, ha condannato l'imputato Di Carlo per minacce a due mesi di reclusione, pena convertita nella somma di 2.250 euro. Ritenendo che la colpevolezza emerga "con evidenza".

andrea di carlo su arisa e vito coppola

Come già accaduto in passato, non mi interessano scuse e polemiche. Faccio il mio lavoro in silenzio, evitando di concedere la scena alle bassezze del dietro le quinte.

La misura, al netto di questo singolo episodio, è colma. Le intimidazioni, come dimostrano le recenti esperienze in tribunale, si rivelano un boomerang.

Grazie all'avvocato Piergiorgio Assumma, principe del foro e amico, il cui sostegno è da sempre per me fondamentale.

"Tempi difficili, a volte tragici. Bisogna crederci e non arrendersi", canta Jovanotti in Viva la Libertà.

È il caso di dirlo ancora: Viva la Libertà.

