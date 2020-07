È palesemente lo stesso fiore. Oltre a quel buco più grande hanno anche altri due fori uguali pic.twitter.com/uVE14zGsKz — Alessia ? (@Alessia1997_) July 8, 2020

IL MISTERO DEL FIORE VIOLA

“Da “Il giornale”

stefano de martino con fiore viola come quelli di alessia marcuzzi

https://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/tutti-smentiscono-liaison-marcuzzi-e-de-martino-spunta-fiore-1876072.html

Sui social nelle ore precedenti (alla smentita di Belen, ndr) aveva iniziato a girare uno strano sospetto, nato da due foto pubblicate da Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Lo scorso 18 maggio, Stefano De Martino ha condiviso sul suo profilo Instagram un post con una serie di scatti che lo vedono indossare diversi fiori nel taschino della sua giacca. Il primo di questa serie è un bellissimo esemplare di un viola intenso, che contrasta benissimo con la giacca color cammello. La didascalia scelta da De Martino è semplice: "Ciao". La notizia della separazione da Belen sarebbe arrivata solo qualche giorno dopo ma il ballerino si trovava già fuori casa, perché pare che lo strappo sia avvenuto ad aprile.

i fiori viola di alessia marcuzzi

Qualche settimana dopo, esattamente il 10 giugno, Alessia Marcuzzi condivide nel suo profilo la foto di un mazzolino di fiori viola. Nessuno in quel momento ci fa caso, eppure si tratta dello stesso tipo di fiore, non così comune, pubblicato da De Martino. Ma c'è di più, perché uno dei quattro fiori mostrati nella foto di Alessia Marcuzzi presenta gli stessi identici "difetti" di quello nel taschino di De Martino. Uno dei petali, infatti, è come tagliato e in quello accanto sono presenti minuscoli forellini, quasi impercettibili. "Dicono che in natura nulla possa essere davvero la copia di qualcos'altro, però, chissà", scrive una ragazza su Twitter nel mostrare un confronto tra i due fiori.

TWEET!

i fiori viola di alessia marcuzzi

Matte051 . @matte051

#Belen può smentire, dire che con Alessia c’è stima reciproca (non dice che sono amiche), però la #Marcuzzi a #DeMartino questo fiore in un qualche modo glielo ha dato. Ergo, Alessia e Stefano erano insieme almeno quel giorno. Per me sicure al 100%.

Giada@__Giada

i fiori viola di alessia marcuzzi

Affaire Marcuzzi e De Martino: sono pazza io o uno dei fiori della Marcuzzi (nello specifico quello in alto, sulla sinistra) ha lo stesso “buco” nel petalo uguale al fiore che ha Stefano? Belen fallo nero

Paola. @Iperborea_

stefano de martino con fiore viola come quelli di alessia marcuzzi

Lo state dicendo in tanti ed effettivamente è vero: i fiori, oltre ad essere uguali, hanno anche lo stesso identico buco. Dicono che in natura nulla possa essere davvero la copia di qualcos'altro, però, chissà. Belen ha definito Alessia sua amica e ha smentito. Io piena di dubbi

angelica@______Angelica_

Per nulla finto e forzato questo messaggio di Belen, visto che non sa neanche parlare italiano figuriamoci scriverlo

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

stefano de martino alessia marcuzzi

Qual è il motivo che spinge Belen a smentire?

Bibi@spadavigile

Più veloce di Belen a riprendersi da una delusione d’amore e a cambiare fidanzato solo Giulia De Lellis. Congrats

li.lly@eeeeh_boh

Belen vuole mantenere un po’ di dignità e non passare per super cornutazza sec me e ha detto così. Ma del vero c’è

Paola. @Iperborea_

C'è anche il tramonto con il secondo e ultimo like di lui (pubblicata il 23 maggio 2020)

IL TRAMONTO DI ALESSIA MARCUZZI CON LIKE DI STEFANO DE MARTINO

Giuseppe Candela@GiusCandela

Ci ha messo addirittura 5 giorni, dopo appena 120 ore, Belen per fornire questa smentita "spontanea".

Silvia Martini@SilviaTributi

In risposta a @GiusCandela

Ma non sarebbe stato meglio tacere? Tanto spontaneo quanto credibile...

Giuseppe Candela@GiusCandela

stefano de martino alessia marcuzzi

Ma soprattutto, perché aspettare cinque giorni?

Silvia Martini@SilviaTributi

In risposta a @GiusCandela

Soprattutto questo rende il tutto poco credibile. Vuoi proteggere due famiglie? Smentisci subito come ha fatto De Martino.

ApocaFede@DrApocalypse

In risposta a @GiusCandela

Peró la cosa dei messaggi e iPad legati alla Marcuzzi è di oggi pomeriggio. 5 giorni fa queste ‘specifiche info’ non erano uscite

Giuseppe Candela@GiusCandela

No, Oggi conferma notizia già data da Dagospia 5 giorni fa.

Kaito? ?? # matt pretty@hugmeaj_

Belen Rodriguez che mette su Instagram “que linda que es la vida” grazie al cazzo tesoro con quel fisico, quei soldi e quei fregni attorno lo direi anche io

