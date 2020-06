30 giu 2020 16:20

DI MARE FA COME JE PARE - DIRETTORE DI RAI3 E CONDUTTORE SU RAI1? OF COURSE! STASERA IL DOCUMENTARIO SULLA RAI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS, CURATO E PRESENTATO DA FRANCO DI MARE. RACCONTERÀ LE TRASMISSIONI CHE SI SONO FERMATE E QUELLE CHE SI SONO DOVUTE TRASFORMARE PER CONTINUARE AD ANDARE IN ONDA. PIÙ META-TV DI COSÌ…