MARE O MONTAGNA? – DOVE STANNO PASSANDO LE "FERIE" VIP, SVIPPATI VARI E MORTI DI FAMA? SU INSTAGRAM! ANCHE PER FERRAGOSTO SI SONO DIVISI IN DUE CATEGORIE: CHI SI SPIAGGIA CON SEDERI, SENI E COSENI AL VENTO (MAGARI SULLO YACHT DI QUALCHE FACOLTOSO BENEFATTORE) E CHI INDOSSA UN GOLFINO PER FARE LUNGHE PASSEGGIATE AL FRESCO – TAYLOR MEGA, LA FERRAGNI E FEDEZ SVACCANZANO A PORTO CERVO. ALBA PARIETTI È A IBIZA, LA SEREDOVA A FORTE DEI MARMI – AURORA RAMAZZOTTI TWERKA DA MYKONOS, ANDREA AGNELLI, CLAUDIA GERINI E ALESSANDRO PREZIOSI HANNO SCELTO PANAREA – TEAM “MONTAGNA” PER CECILIA RODRIGUEZ, MARTINA COLOMBARI, ELISA ISOARDI E JUSTINE MATTERA

CHI AL MARE E CHI IN MONTAGNA, ECCO IL FERRAGOSTO DEI VIP

I vip si dividono in due categorie: quelli che il Ferragosto lo passano in bikini con i piedi a mollo sul bagnasciuga, e quelli che tirano fuori dall'armadio felpe e golfini e si godono l'aria fresca delle vette. Alessia Marcuzzi è con la famiglia a Formentera, dove sono spiaggiate anche Cristina Chiabotto, Federica Nargi e Alessandro Matri. Team "montagna" per Martina Colombari ma anche per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Livigno.

Bikini, mare e voglia di relax per Mercedesz Henger in vacanza in Sardegna con le amiche, tra bikini strepitosi e pose bollenti. Sull'Isola anche i Ferragnez per qualche giorno in famiglia tra coccole e divertimento. Sotto il sole della Puglia c'è Paola Turani che sarà mamma tra pochi mesi e in due pezzi sfoggia il pancione. Poi c'è Alba Parietti a Ibiza, Alena Seredova a Forte dei Marmi e Katia Follesa a Ostuni con la famiglia e Aurora Ramazzotti a Mykonos.

Con le spiagge roventi hanno già dato e così Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno voglia di un po' di frescura e la cercano in cima ai monti del Trentino, dove loro si godono il panorama e il cane Ercolino scorrazza liberamente.

Anche Michelle Hunziker è partita per la montagna e ha scelto l'Alta Badia per relax e camminate con il marito, le figlie e i loro amici a quattro zampe. Valtellina per Justine Mattera per un Ferragosto a base di sport.

Panarea isola dei Vip. Ecco Agnelli, Preziosi e Claudia Gerini

Vip alle Eolie nella settimana di ferragosto e come sempre Panarea è l’isola più gettonata. Nel fine settimana sono giunti con i loro yacht il presidente della Juventus Andrea Agnelli, l’attore Alessandro Preziosi e l’attrice Claudia Gerini. Tutti in serata alla terrazza del Raya per l'imperdibile apericena. In rada lo yacht di un miliardario arabo che ha destato la curiosità di tutti gli isolani.

Estate 2021, i vip scelgono la Sardegna

Dalla megavilla affittata da Chiara Ferragni e Fedez a Porto Cervo alle vacanze in famiglia di Giorgia Palmas: la Sardegna resta la meta preferita dei vip italiani (e anche dei campioni d'Europa della nazionale).

