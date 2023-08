DI MARE IN PEGGIO! - TRA I BOCCIATI DEI PALINSESTI TV C'È ANCHE FRANCO "POLPO" DI MARE: IL SUO PROGRAMMA, “FRONTIERE”, NON È STATO RINNOVATO - L’EX DIRETTORE DI RAI3, ORMAI IN PENSIONE, SPERAVA DI TORNATE IN VIDEO CON UN NUOVO COMPENSO: MA A ROMPERGLI LE UOVA NEL PANIERE SONO STATI I NUOVO DIRIGENTI CHE HANNO BOLLATO IL SUO PROGRAMMA COME TROPPO CARO (AVEVA UNA PLETORA DI LAVORI "ESTERNI") E CON ASCOLTI TROPPO BASSI

Estratto dell’articolo di www.chronist.it

FRANCO DI MARE - FRONTIERE SPECIALE UCRAINA

Tra i bocciati dei prossimi palinsesti TV c’è il giornalista Franco Di Mare. Il suo programma “Frontiere” è stato cancellato. Troppo costoso (una pletora di autori “esterni” che ci lavoravano con costi esosi per la tv pubblica) e ascolti troppi bassi per convincere i nuovi dirigenti Rai a tenerlo in vita.

Di Mare forzando una circolare interna Rai, si era auto assegnato quel programma ai tempi in cui, in quota 5 stelle, era stato nominato direttore di Raitre.

La circolare prevedeva che nessun direttore potesse condurre programmi.

il tapiro a sonia grey per le 'molestie' a franco di mare 2

Eppure Di Mare delle regole, a quanto pare, se n’era infischiato. Non solo aveva trasferito Frontiere da Raiuno a Raitre, la “sua” rete, non solo si era auto-proclamato conduttore senza poterlo fare, ma in palinsesto aveva anche sistemato il programma al sabato pomeriggio.

franco di mare foto di bacco

Lo aveva fatto col metodo del cosiddetto “panino”, tra Report e Tv Talk, in modo tale che fosse al riparo dalla scure dei bassi ascolti.

Quando qualche consigliere di amministrazione brandendo in mano la famosa “circolare” interna, gli faceva notare che doveva scegliere tra dirigere una rete e presentare il suo programma, lui rispondeva col suo solito sorriso sornione.

“Sto facendo i casting per trovare il nuovo conduttore di Frontiere”. Bugia.

franco di mare e la palpatina a sonia grey

Ma intanto il tempo passava e Franco dal video non si staccava.

Sperava [...] potesse stare in onda col suo “Frontiere” anche da pensionato, dopo essere uscito dall’azienda e naturalmente con un compenso a parte.

Ma i piani dell’ex direttore sono stati rovinati dall’arrivo dei nuovi dirigenti Rai che tra i primi atti hanno chiuso il suo programma e sospeso qualunque forma di collaborazione.

striscia la notizia contro franco di mare

Per Di Mare un’uscita di scena mesta dopo la bufera che lo aveva travolto per avere tentato di censurare Fedez al concerto del primo maggio. Ma soprattutto dopo i servizi di “Striscia la Notizia”, che lo avevano preso di mira per mesi.

Il tg satirico di Antonio Ricci mostrando ai telespettatori dei filmati d’epoca si era accorto che Di Mare, ai tempi in cui conduceva Uno Mattina, si era reso protagonista di “toccatine” e pacche sul sedere ai danni della soubrette Sonia Grey, all’epoca sua compagna di conduzione.

franco di mare a 'lui e' peggio di me' 1

[...] Di Mare aveva annunciato querela contro Striscia e sulla storia dei palpeggiamenti si era difeso così sui suoi social. “Era uno scherzo tra me e Sonia. Lei ne era consapevole e soprattutto consenziente”.

Versione smentita dalla stessa Grey che ha dichiarato “balle” quelle di Di Mare e lo ha trascinato in tribunale, querelandolo per danno di immagine. Ai giudici l’ultima parola ma per Di Mare intanto le porte della Rai si sono chiuse per sempre.

AUDIZIONE DI FRANCO DI MARE IN COMMISSIONE VIGILANZA franco di mare e la palpatina a sonia grey 2 franco di mare sonia grey franco di mare le palpatine di franco di mare franco di mare ballerino in perizoma - striscia la notizia franco di mare e la palpatina a sonia grey 1