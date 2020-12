DI MARE IN PEGGIO! CORONA ESCE DALLA PORTA DI RAITRE ED ENTRA DALLA FINESTRA DI RAIUNO ("LINEA BIANCA"). SVISTA O MANOVRA PER ISOLARE IL SEMPRE PIÙ ISOLATO DIRETTORE DI RAITRE? – A CAPO DI "LINEA BIANCA" C'E' ANGELO MELLONE, APPENA NOMINATO VICEDIRETTORE IN QUOTA FRATELLI D'ITALIA... - IL FACCIONE DI CORONA HA FATTO PIOVERE SULL’AD SALINI ANCHE LE TELEFONATE INFURIATE DI BIANCA BERLINGUER...

Dagonews

mauro corona

Mauro Corona cacciato da Raitre per avere insultato la Berlinguer e’ comparso sabato su Raiuno a Linea Bianca per promuovere il suo libro e parlare di montagna. Ma come? La stessa Rai che, secondo il direttore di Raitre ne aveva bollato ‘collegialmente’ l’allontanamento definitivo? Eh già proprio quella. Il direttore di Raitre parlando alla commissione di vigilanza Rai - settimana scorsa - aveva spiegato che la decisione di allontanare Corona non era solo sua ma della commissione paritetica della Rai che bloccava a corona qualsiasi ospitata nella rete pubblica. Lui si era limitato ad applicare il regolamento.

di mare

Il faccione di Corona mandato in onda su Raiuno non solo ha smentito ciò che ha detto detto Di Mare alla vigilanza ma ha fatto piovere sull’ad Salini non solo le proteste del direttore di Raitre ma anche le telefonate infuriate della stessa Bianca Berlinguer . ‘Ma come Corona a Raiuno si e da me , a Cartabianca no?’. Al direttore di Raitre alla vista di Corona su Raiuno pare sia andata la giornata di traverso. Ha capito che di nemici ne ha tanti anche all’interno della tv pubblica.

angelo mellone

A Raiuno ufficialmente parlano di ‘svista in buona fede’. Ma se non fosse cosi? Se fosse invece un trappolone montato ad arte per isolare il sempre più isolato e attaccato direttore ‘col customino leopardato’ per citare un tormentone di striscia la notizia che dedica a Di mare ormai quasi un servizio a settimana ? A capo di Linea Bianca c’è Angelo Mellone, appena nominato vicedirettore in quota fratelli d’Italia. E’ lo stesso partito che in vigilanza settimana scorsa aveva rimproverato a Di Mare ‘toni trionfalistici da Istituto Luce’ per mascherare i flop dei programmi da lui voluti, a cominciare dal costosissimo Titolo V (2 per cento di share e due studi attivi a Milano e Napoli)

bianca berlinguer dice che le manca mauro corona bianca berlinguer dice che le manca mauro corona