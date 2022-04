DI MARE IN PEGGIO! - IL DIRETTORE DI RAI3, PROSSIMO ALLA PENSIONE, CONTINUA A PICCHIARE DURO SU BIANCA BERLINGUER! QUESTA VOLTA LA SCUSA È L'ENNESIMA OSPITATA DI ALESSANDRO ORSINI A “CARTABIANCA”, E IL SUO INTERVENTO SUI BAMBINI CHE VIVONO MEGLIO IN DITTATURA CHE IN GUERRA - “FRASI RIPROVEVOLI, IL TALK È UN MODELLO DA RIPENSARE SE CERCA SOLO L’EFFETTACCIO PER AUMENTARE MEZZO PUNTO DI SHARE” - VIDEO

Orsini: “Preferisco che i bambini vivano in una dittatura, piuttosto che muoiano sotto le bombe in nome della democrazia”. “Anche perché un bimbo in dittatura può essere felice perché può vivere dell’amore della famiglia”. pic.twitter.com/TxwmPF9cRH — Rassegnally (@rassegnally) April 6, 2022

Di Mare in peggio! Il direttore di Rai3, prossimo alla pensione (lascerà a giugno), continua a picchiare duro sulla Berlinguer e su Alessandro Orsini.

Il professore idolo dei putiniani è finito sulla graticola per aver detto, ieri sera a Cartabianca: “Preferisco che i bambini vivano in una dittatura, piuttosto che muoiano sotto le bombe in nome della democrazia”.

E Franchino ha preso la palla al balzo per tornare ad attaccare la sua nemica numero uno: "Frasi riprovevoli, Rai3 si dissocia. Il talk è un modello da ripensare se cerca solo l'effettaccio per aumentare mezzo punto di share".

La Berlinguer è stata accusata neanche troppo velatamente da Di mare di usare Orsini per racimolare qualche spettatore in più, in un programma che non ha mai brillato per ascolti. I due si erano già scazzati per il contratto da due mila euro chiesto dalla Berlinguer per Orsini e che Di mare, dopo una serie di polemiche politiche, aveva fatto bloccare dall’ad Rai Fuortes.

