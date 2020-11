11 nov 2020 17:12

DI MARE IN PEGGIO – AAA CERCASI NUOVO CONDUTTORE PER “FRONTIERE”. NEL CDA RAI ANCORA IN CORSO E’ STATO AFFRONTATO ANCHE LO SCOTTANTE CASO FRANCO DI MARE . LA DIREZIONE DI UNA RETE NON SAREBBE COMPATIBILE CON LA CONDUZIONE DI UN PROGRAMMA PER VIA DI QUANTO STABILITO AI TEMPI DELLA GESTIONE GUBITOSI. L’AD SALINI HA DETTO DI VOLERSI OCCUPARE DELLA VICENDA PERSONALMENTE...